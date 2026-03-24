La prensa rumana asegura que Radu podría jugar con Rumanía

Todavía no hay diagnóstico oficial del Celta sobre la situación de Radu, que el domingo concluyó el partido contra el Alavés con visibles gestos de dolor en su pantorrilla derecha, de la que fue atendida por García Cota, y que de hecho se retiró cojeando del césped sostenido por compañeros. "Lesión en el gemelo derecho. Pendiente de pruebas", seguía rezando el último parte médico de ese mismo día 22. Se daba por sentado, en cualquier caso, que el portero no viajaría a la convocatoria de la selección rumana, que disputa la repesca del Mundial. El medio Digi Sport, sin embargo, asegura que la Federación Rumana espera que este martes Radu viaje a Bucarest para someterse a otra evaluación y que no se descarta que juegue.

El seleccionador rumano, Mircea Lucescu, también pensaba que no podría contar con Radu y ha citado al portero Laurentiu Popescu (Universidad de Craiova) para suplir la baja del guardameta celeste. Andrei Vochin, directivo de la Federación Rumana citado por Digi Sport, confirmó que Ionuț Radu llegará a Mogoșoaia, la localidad donde está concentrada la selección, y ha revelado que, si no está en condiciones de jugar el partido contra Turquía en semifinales de la repesca, el portero podría actuar en el segundo encuentro, contra Eslovaquia o Kosovo, si los rumanos se clasifican. "Lo confirmé. Mañana tiene que venir a hacerse una evaluación aquí, a ver qué tal está. No olvidemos que tenemos dos partidos. No viene a defender contra Turquía, viene a defender en la final. Se harán todas las pruebas necesarias", habría dicho Vochin a Digi Sport.

En cualquier caso, si se confirma la noticia, todo apuntaría a que el percance de Radu no es tan grave como podría parecer. Si solo ha sufrido una contractura, sin rotura, y no recae, el arquero podría estar disponible para los próximos compromisos célticos, especialmente la eliminatoria de cuartos de final de la Europea League contra el Friburgo.