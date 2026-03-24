Radu presenta una contusión sin lesión muscular y viajará con Rumanía

Ya hay parte médico oficial de Radu. El Celta ha informado que tras la ecografía realizada, los servicios médicos del club han determinado que el portero rumano presenta una contusión en el gemelo, sin evidencia de lesión muscular.

El portero celeste notó molestias durante el partido ante el Deportivo Alavés y terminó el encuentro con asistencia médica, pero las exploraciones posteriores descartan cualquier daño estructural. En consecuencia, como avanzó a última hora de ayer este periódico según recogía la prensa rumana, el Celta ha confirmado que Andrei Radu viajará con la selección nacional de Rumanía. «El club le desea el mayor de los éxitos con su combinado nacional», informa el Celta.

Radu concluyó el domingo el partido contra el Alavés con visibles gestos de dolor en su pantorrilla derecha, de la que fue atendida por García Cota, y que de hecho se retiró cojeando del césped sostenido por compañeros. "Lesión en el gemelo derecho. Pendiente de pruebas", rezaba penúltimoúltimo parte médico de ese mismo día 22. Se daba por sentado, en cualquier caso, que el portero no viajaría a la convocatoria de la selección rumana, que disputa la repesca del Mundial. El medio Digi Sport, aseguraba ayer que la Federación Rumana esperaba que este martes Radu viajase a Bucarest para someterse a otra evaluación y que no se descarta que juegue. El parte médico confirma ahora que presenta una contusión sin evidencia de lesión muscular.

El seleccionador rumano, Mircea Lucescu, también pensaba que no podría contar con Radu y ha citado al portero Laurentiu Popescu (Universidad de Craiova) para suplir la baja del guardameta celeste. Andrei Vochin, directivo de la Federación Rumana citado por Digi Sport, confirmó que Ionuț Radu llegará a Mogoșoaia, la localidad donde está concentrada la selección, y ha revelado que, si no está en condiciones de jugar el partido contra Turquía en semifinales de la repesca, el portero podría actuar en el segundo encuentro, contra Eslovaquia o Kosovo, si los rumanos se clasifican. "Lo confirmé. Mañana tiene que venir a hacerse una evaluación aquí, a ver qué tal está. No olvidemos que tenemos dos partidos. No viene a defender contra Turquía, viene a defender en la final. Se harán todas las pruebas necesarias", habría dicho Vochin a Digi Sport.