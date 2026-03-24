El Celta de Giráldez tiene un 56% de posibilidades de repetir en Europa el próximo curso

Cinco jornadas consecutivas acumula el Celta de Vigo en la sexta plaza de LaLiga, que permite participar en un torneo continental la próxima temporada. En ese caso, para el equipo celeste sería la segunda vez en su historia que encadena dos o más participaciones en Europa, tras su exitoso periodo entre 1998 y 2004. Según el portal de estadísticas Driblab, el equipo de Giráldez cuenta ahora mismo con el 56 por ciento de posibilidades de finalizar el curso en la misma plaza que ocupa desde hace cinco jornadas, con un colchón de tres puntos sobre sus perseguidores a falta de nueve partidos para cerrar el campeonato liguero. De momento, el Celta también cuenta con una vía alternativa para alcanzar ese objetivo de seguir participando por undécimo año en un torneo continental teniendo en cuenta que en dos semanas afronta la eliminatoria de los cuartos de final de la Europa League ante el Friburgo alemán. El ganador de este título se llevaría como regalo extra su participación en la Liga de Campeones.

De momento, las posibilidades del conjunto de Giráldez de sumar una nueva temporada en Europa se centran en su buen hacer en la competición doméstica, donde lleva instalado en la parte alta de la tabla desde la jornada decimoséptima, tras un empate en Oviedo que sirvió para cerrar el espléndido 2025. Desde entonces, el declive del Espanyol permitió al Celta y al Betis ascender un peldaño más en la clasificación, por detrás de los cuatro equipos que ya casi tienen asegurada su presencia en la próxima edición de la Champions. Tras Barcelona, Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid aparecen verdiblancos y celestes, que además se mantienen atentos a que el fútbol español pueda ganar una plaza más en la siguiente Champions tras los buenos resultados de sus equipos en los tres torneos continentales. En esa clasificación de clubes de la UEFA, España aparece segunda, por detrás de Inglaterra, y por delante de Alemania. De seguir en ese puesto hasta finales de mayo, el Celta vería incrementado el porcentaje de repetir en Europa.

De momento, las expectativas del conjunto de Giráldez se centran en la Liga. A pesar del lamentable tropiezo del pasado domingo en Balaídos ante el Alavés (ganaba por 3-0 en la primera parte y permitió que el rival voltease el marcador hasta el 3-4), el Celta se mantiene sexto en LaLiga, aunque le persiguen tres equipos con tres puntos menos: Real Sociedad, Getafe y Athletic Club. Osasuna y Espanyol se sitúan a continuación con cuatro puntos menos.

Según Driblab, los cuatro primeros equipos tienen asegurada una plaza al cien por cien en el máximo torneo continental. Al Betis le reservan un 63,8 por ciento de finalizar quinto, mientras ese porcentaje cae al 30 por ciento si se trata de la sexta plaza. Ese puesto parece reservado ahora mismo para el Celta, con un 56 por ciento, frente al 41, 6% de la Real Sociedad, el 20,3% del Athletic Club y el 19,3 de Osasuna. Las posibilidades de Getafe y Espanyol de disputar la próxima edición de la Liga Europa caen al 16,6 y 3,9%, respectivamente. metiéndose por medio el Valencia, con el 6,1 por ciento.

Las opciones europeas del Celta se han consolidado a través de sus excelentes resultados como visitante. Los de Giráldez han sumado fuera 24 de los 41 puntos que acumulan en 29 jornadas. En 14 desplazamientos, el conjunto vigués solo ha caído en dos (Elche y Real Sociedad). Este enorme botín, que le coloca como el tercer mejor visitante de la Liga, se ha visto menguado por sus continuos tropiezos en Balaídos. De hecho, el Celta se sitúa como el cuarto peor local de la Liga. Solo ha sumado 17 puntos en 15 compromisos en el coliseo vigués, donde los de Giráldez solo han podido ofrecerle cuatro victorias a la afición (Athletic Club, Valencia, Rayo Vallecano y Mallorca). Solamente Oviedo, Levante y Sevilla contabilizan peores cifras como locales que el Celta, que ya acumula un mes sin ganar en el coliseo vigués. Fue a finales de febrero ante el Mallorca. Después llegarían las derrotas ante Real Madrid y Alavés.

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Si confirmase la sexta plaza, el Celta ganaría una posición con respecto al curso pasado, en que concluyó séptimo después de su celebrada victoria en Getafe en la última jornada que le devolvió a Europa ocho años después de su última participación, en la que rozó la final del segundo torneo continental tras empatar en Old Trafford.