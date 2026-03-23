Una tercera agencia se une a los chárter para ver al Celta en Friburgo: «Los vuelos ya superaban los 300 euros el jueves»

La afición pide otra ronda y las agencias de viajes acuden gustosos a servirla. La ilusión por la Europa League ha llevado a una tercera gestora de la ciudad a programar vuelos chárter para apoyar al Celta en el partido de ida de los cuartos de final contra el Friburgo el jueves 9 de abril. Travelmakers se suma así a Viajes Airbus y VB Group -agencia oficial del club- que ya fletaron un avión cada una en la anterior eliminatoria contra el Lyon para ir y volver en el mismo día, igual que ahora.

El del partido contra el Olympique fue el primero de los viajes de este año en los que se logró fletar un avión con aficionados debido a una combinación de factores: un desplazamiento masivo con más de 3.000 personas, las combinaciones más ágiles o cómodas en precios prohibitivos y una mayor atractivo en la competición. Y estos dos últimos se repetirán en la ciudad alemana.

«Basilea tiene conectividad pero te obliga a hacer como mínimo una noche en destino» relatan desde Travelmakers. El boom de la demanda ha sido exponencial, ya que el jueves por la noche los vuelos directos «ya superaban los 300 euros», cifra a la que había que sumar la noche de hotel. Muchas de estas combinaciones exigían el desplazamiento a Oporto, escalas nocturnas en Barcelona o menos frecuencias que en el cruce anterior en el que Lyon, París, Ginebra o Marsella ejercieron como destino. «El vuelo chárter gana muchos puntos», explica Rodrigo Lagoa, que ya da por hecho que la operación «va a salir bien». Su precio, 575 euros por persona.

Viaje de Travelmakers a Friburgo para seguir al Celta / Travelmakers

La ilusión de semifinales

Su oferta consiste en un avión A320 de unas 160 plazas que saldría de Vigo a las 8.30 de la mañana para llegar dos horas después al aeropuerto internacional de Basilea/Mulhouse. Desde allí incluirá el desplazamiento en autobús hasta Friburgo para poder hacer turismo, siendo la hora estimada de regreso sobre las 3.30 o 4 de la madrugada. «La gente lo empieza a sopesar», añaden desde la oficina en As Travesas, añadiendo que ya tienen los primeros socios inscritos en el que será su primer viaje organizado desde los dos aviones fletados a las semifinales de Manchester en 2017.

El hecho de que esa ronda este año tenga a Sevilla o Braga como posibles destinos hace que «abra mil abanicos» al ser mucho más económico. En cualquier caso, constata que el himno de Oliveira dos Cen Anos «marcó un antes y un después, el celtismo ha cambiado para siempre» y que la movilidad se dispara con él. Por el momento se descarta una segunda

En la misma línea apuntan desde Viajes Airbus, quien fletará su segundo avión esta temporada para seguir al equipo de Claudio Giráldez después de volver «on fire» el pasado jueves de la capital del Ródano. «Hay varios que ya están apuntados hasta Estambul», explican sobre las reseñas positivas que dejó la operativa. En esta ocasión el precio sería de unos 550 euros (55 más que a Francia) y tiene la salida pendiente de confirmación por parte de espacio aéreo, pero se situaría sobre las 7 de la mañana desde Peinador. El regreso sería a la misma terminal, ya que está previsto que abra en horario nocturno especial para acoger al Celta como en ocasiones anterioers.

El perfil es «muy variado» ya que abarca familias con hijos o grupos de hermanos jóvenes...«muy familiar y que buscan un viaje tranquilo sin necesidad de palizón», relatan sobre el traslado que incluyen en los 75 kilómetros desde el aeródromo compartido con Suiza y Francia y la ciudad germana. Desde la agencia reconocen que el precio «no es nada económico pero son las condiciones actuales» del sector. En esta época del año se une la operación retorno de Semana Santa con la movilidad de excursiones, touroperadores y demás viajes no regulares. «Está mucho más limitado en abril que otros meses», explica María. La fecha límite para apuntarse es este viernes 27 de marzo.

Reparto de entradas

Cuestión clave para apuntarse a estos viajes chárter será el conseguir una entrada para la grada visitante, aunque no será tan fácil como en ocasiones anteriores. El Europapark Stadium cuenta con 34.700 asientos por lo que la cuota reservada para el celtismo -5% según normativa UEFA- limita a algo más de 1.700 las disponibles. El Celta activó este lunes la pre-reserva de entradas siguiendo el sistema de las rondas anteriores: un 75% por antigüedad y el 25% restante. Dentro de este reparto se reservará un cupo para las peñas, como viene siendo habitual.

La principal novedad será que el estadio friburgués ofrece a opción de elegir entre una grada con asiento (35 euros) o una localidad de pie por 17 euros. El plazo de preinscripción estará disponible en el Portal del Celtista hasta el jueves 26 de marzo a las 13 horas. En caso de que los agraciados no completen su pago en las 48 horas siguientes, se lanzará una repesca para los que quedaron excluidos. Mientras tanto, los aficionados siguen viendo posibles rutas para llegar dentro de dos semanas a la ciudad. Basilea, Stuttgart, Estrasburgo o Zúrich se erigen como mejores aeropuertos de llegada, aunque el elevado coste