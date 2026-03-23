Radu, pendiente de pruebas médicas en un gemelo

Radu tuvo que ser ayudado a salir del campo al finalizar el partido tras lesionarse en un gemelo. El club confirmó la lesión y remitió a las pruebas médicas que se le realizarán al portero rumano para conocer el alcance de este problema físico que le llega cuando tiene que incorporarse a su selección.

«Tuvo un golpe en el gemelo y luego notó un pequeño pinchacillo. Él decía que podía seguir, que podía continuar pero nuestra sensación no era buena», dijo Giráldez, que mantuvo al guardameta hasta el final: «Hemos tenido la situación de Radu que nos ha incomodado muchísimo porque nos ha hecho dudar todo el rato los cambios porque podía irse del campo y quedarnos sin cambio ahí».

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