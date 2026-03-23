Radu, pendiente de pruebas médicas en un gemelo
Giráldez desconoce si Moriba se marchará con Guinea tras sus problemas de tendinitis
Radu tuvo que ser ayudado a salir del campo al finalizar el partido tras lesionarse en un gemelo. El club confirmó la lesión y remitió a las pruebas médicas que se le realizarán al portero rumano para conocer el alcance de este problema físico que le llega cuando tiene que incorporarse a su selección.
«Tuvo un golpe en el gemelo y luego notó un pequeño pinchacillo. Él decía que podía seguir, que podía continuar pero nuestra sensación no era buena», dijo Giráldez, que mantuvo al guardameta hasta el final: «Hemos tenido la situación de Radu que nos ha incomodado muchísimo porque nos ha hecho dudar todo el rato los cambios porque podía irse del campo y quedarnos sin cambio ahí».
El técnico dijo desconocer si Moriba viaja con Guinea: «Supongo que hablará el club con la Federación y a ver qué se decide».
- Reemplazar el consumo mundial de pescado por carne exigiría 169 veces la superficie de Galicia para producir la misma proteína
- La presencia de anisakis aumenta en las poblaciones gallegas de delfín común
- El Estado cita las casas cápsula de O Grove como ejemplo de construcción asequible
- Cortizo coloca la primera piedra de su planta en el norte de Portugal para producir 58.000 toneladas de aluminio al año
- Los apicultores aconsejan colocar ya trampas contra las reinas de velutina
- El túnel de la A-52 entre Vigo y O Porriño inicia su evaluación medioambiental por la vía más lenta
- El astillero Rodman cierra el mayor contrato de su historia: 19 patrulleras para República Democrática del Congo por más de 50 millones
- Un dulce reconocimiento al emprendimiento: el local de Cangas que está convocado a la feria FP Innova