Giráldez insiste en sus quejas contra LaLiga por el horario del Valencia

El Celta se siente discriminado por LaLiga después de que ésta desestimase su petición de adelantar el partido de la trigésima jornada ante el Valencia (domingo 5 de abril) para que Giráldez tuviese un día más de preparación del duelo europeo contra el Friburgo que se jugará el jueves 9 de abril en tierras alemanas. El técnico de O Porriño denunció esta situación el pasado sábado y se extendió más al día siguiente, tras la cita contra el Alavés. Giráldez recordó que el club había enviado un escrito a LaLiga solicitando que adelantase el partido en Mestalla después de producirse la clasificación del equipo vigués para los cuartos de final de la Europa League. El técnico entiende «la dificultad» de elaborar el calendario de partidos, pero recuerda que de los 24 equipos que continúan en competiciones europeas, solo el Celta y el Bolonia italiano jugarán el domingo 5 de abril, mientras que el resto lo hará un día antes. Giráldez incluso apunta la opción de modificar el horario del Real Sociedad-Levante, que no tienen compromisos internacionales días después.

«Solo hay dos equipos que jugamos ese domingo, el Bolonia y nosotros. A veces, tener un entrenamiento más nos da mucho para poder preparar un partido contra un rival que no conocemos. Es lo que hay; tenemos que aceptarlo. Solo quiero enunciar que si entendiesen un poquito más cómo preparamos los partidos, ganar un entrenamiento más nos daría mucho. Si juegas el domingo, el lunes no puedes entrenar porque la gente está muerta y tenemos el del martes realmente porque el miércoles entrenamos en campo del rival y no te pones a preparar la situación táctica allí», explicó Giráldez.

La opción que aporta el Celta a LaLiga incluso beneficiaría a los supuestos perjudicados, como el Valencia. «En el partido Real Sociedad-Levante incluso agradecerían poder jugarlo el domingo para tener un día más con sus jugadores que vuelven de las selecciones. El único posible perjudicado es el Valencia, pero también le interesaría jugar el sábado porque va a estar en la lucha por Europa», sostiene Giráldez, quien recuerda que LaLiga es la primera interesada en que más equipos españoles lleguen lejos en las competiciones europeas para asegurarse una plaza más la temporada que viene en estos torneos.

La quinta plaza de Champions

«Entiendo que es muy difícil hacer los calendarios, y lo digo desde un respeto máximo y entendiendo que tenemos tiempo de sobra para preparar el partido de Alemania, pero a veces hay que normalizar y explicar por qué se solicitan desde los clubes los cambios». Recuerda el porriñés que LaLiga ya movió varias veces el horario del partido contra el Real Madrid en Balaídos porque los dos conjuntos disputaban competición europea la siguiente semana.

«Nos deberíamos ayudar un poquito más entre todos los estamentos del fútbol español y los equipos para poder preparar con un poquito más de holgura las citas europeas y más en este momento de la temporada, que más allá de las 72 horas de descanso hay mucha carga detrás. No quiero que se monte nada más que una explicación de nuestra parte de cómo lo vemos y entender que no tienen por qué aceptarlo y lo acatamos», añadió Giráldez.