El Friburgo remonta ante el St Pauli y continúa octavo

El Friburgo, rival del Celta en los cuartos de final de la Liga Europa, sumó ayer los tres puntos en su visita al St Pauli. Con este triunfo, el equipo que entrena Julian Schuster continúa en la octava plaza de la Bundesliga pero reduce a un punto la diferencia con el Eintrach, que le precede en la clasificación, con 38 puntos en 27 jornadas.

Los de Schuster tuvieron que remontar el gol inicial de Sinani, en el minuto 24. Pero no fue hasta después del descanso cuando irrumpió Igor Matanovic para voltear el marcador con un doblete, aunque en uno de ellos contó con la colaboración del portero rival, que dejó franco el balón en el área tras un mal despeje. El delantero croata empató en el minuto 65 y trece después firmó el del triunfo.

Noticias relacionadas

El Friburgo presentó en esta ocasión un once formado por: Atubolu; Treu, Ginter, Ogbus, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Matanovic. Los alemanes recibirán en casa al Celta el próximo 9 de abril. Y una semana después, visitarán Vigo.