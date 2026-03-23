El Celta y la maldición de las camisetas especiales: vestir distinto y salir malparado

El pasado domingo, el Celta estuvo a punto de romper la maldición que le persigue cada vez que salta al campo con una camiseta de edición especial. El conjunto celeste estrenó en Balaídos la equipación Hummel edición Reconquista 2026, con un diseño único que homenajea la bandera de Vigo y que salió a la venta al día siguiente de lograr la clasificación para los cuartos de final de la Europa League en Lyon.

Sin embargo, el Celta perdió de una manera difícil de comprender. El equipo ganaba al Alavés por 3-0 en el minuto 37, después de una exhibición colectiva y de Ferran Jutglà en particular, pero terminó cayendo por 3-4 tras una nefasta segunda mitad.

El encuentro confirmó el gafe que persigue al Celta cada vez que viste, en un partido oficial, una equipación diferente de las presentadas al principio de cada temporada. Es la quinta vez que sucede en lo que va de siglo.

Para encontrar el origen de este maleficio hay que remontarse a 2013. Entonces arrancaba la colaboración de Adidas con el Celta. Para celebrar que la marca alemana sería el nuevo proveedor de ropa deportiva del club vigués, se lanzó una camiseta totalmente roja, con un triángulo blanco en el cuello, que por aquel entonces gustó mucho entre la afición. Iba a estrenarse en el partido de Copa del Rey en el Santiago Bernabéu. Aquel fue un partido de ingrato recuerdo para el celtismo. El equipo, dirigido entonces por Paco Herrera, cayó goleado (4-0), con hat-trick de Cristiano Ronaldo, y Hugo Mallo terminó el choque lesionado.

Túñez ve una amarilla vestido con la camiseta roja de Adidas que el Celta estrenó en el Bernabéu / LOF

Esa misma zamarra se utilizó una vez más. Fue en septiembre de 2013, al principio de la temporada en la que Luis Enrique dirigió al Celta. Los vigueses se la pusieron para medirse con el Getafe en el Coliseum. Fue un partido desastroso, probablemente el peor de la era del técnico asturiano en Vigo. El marcador terminó con un 2-0 a favor de los azulones.

No hubo otra edición especial hasta el término del acuerdo con Adidas, cuando el Celta volvió a lanzar camisetas de este tipo. Fue el curso pasado, ya de la mano de Hummel y con la colaboración de Late Checkout. Con motivo de la Reconquista y de la publicación del himno «Oliveira dos cen anos», se puso a la venta una camiseta negra que arrasó en ventas. Todo un éxito. Su recorrido comercial, sin embargo, contrastó con su rendimiento sobre el césped. El Celta la estrenó el 31 de marzo, hace ya casi un año, frente a Las Palmas en Balaídos. El encuentro terminó con empate (1-1), después de que casi todas las ocasiones celestes se fueran al limbo.

Sotelo defiende en Sttutgart con la camiseta edición Reconquista de 2025 / Agencias

La última aparición de esta prenda negra fue durante la presente campaña. El Celta se la enfundó en su debut en la Europa League ante el Stuttgart. Fue un duelo dominado por los alemanes, aunque el Celta pudo empatar en los minutos finales. La conclusión: otra derrota con una equipación especial.

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El balance del Celta con este tipo de camisetas únicas es de cuatro derrotas y un empate. Además, ya hay fecha para el siguiente partido en el que los vigueses vestirán de nuevo distinto. Será en la jornada «retro» de LaLiga, programada para dentro de tres semanas en la que el Oviedo visitará Balaídos. Los vigueses volverán a lucir la camiseta blanca y roja edición Reconquista con la que perdieron el pasado domingo contra el Alavés. Será la sexta oportunidad de romper la maldición.