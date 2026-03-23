El Celta aplasta en el último cuarto

El Celta Femxa Zorka retomó la actividad tras el parón de ventanas FIBA de la misma manera con la que se fue de vacaciones, ganando. Era un partido con muchas dudas, ya que por un lado siempre cuesta volver de un parón y, por otro lado, tocaba jugar fuera de casa ante un rival que necesitaba la victoria para meterse en puestos de play off de ascenso.

La realidad es que las cosas pudieron comenzar mejor para el equipo entrenado por Cristina Cantero. El equipo salió muy centrado en defensa, consiguiendo que las canarias forzaran los lanzamientos. De hecho, los primeros puntos llegaron tras cuatro minutos de juego, y desde la línea de tiros libres.

Y en ataque el Celta Femxa Zorka no fallaba. Vizmanos confirmó que está en pleno crecimiento y Kelliher machacaba bajo el aro rival. El resultado, un parcial de 0-12 de salida que mostraba el camino por el que podía marchar el partido.

Lo que podían ser buenas noticias, al final no lo fueron tanto. El equipo entrenado por Cristina Cantero ser pensó que el trabajo estaba hecho y se relajó. Dejó de presionar en defensa y las jugadoras canarias comenzaron a creer. Un parcial de 10-2 las metía de lleno en el partido, aunque la aparición de Cabrera permitió mantener los siete puntos de ventaja al final de los primeros diez minutos de juego.

La situación no mejoró en el segundo cuarto. El equipo seguía despistando en defensa y ataque, y con esa combinación, la diferencia en el marcador se reducía segundo a segundo. Mediado el cuarto, el Celta Femxa Zorka solamente ganaba por tres puntos, lo que obligó a Cristina Cantero a solicitar un tiempo muerto. Un minuto que no sirvió para arreglar demasiado las cosas, como lo demuestra el triple que Adareva anotó sobre la bocina, dejando el marcador al descanso en un apretado 34-35.

Tras el descanso, el Martina Vizmanos y Kelliher seguían manteniendo al Celta Femxa Zorka por delante en el marcador, aunque con mínimas diferencias. La «aparición» de Bermejor en los minutos finales del tercer cuarto, le permitió al equipo vigués finalizar el tercer cuarto con siete puntos de ventaja, 47-54.

La historia de los últimos partidos se repitió una vez más. El Celta Femxa Zorka llega mucho más enteros a los finales que sus rivales. Físicamente el equipo está a un nivel muy alto, y si a eso le unimos que cuenta con buenas rotaciones, pasa lo que ayer sucedió, un parcial de salida de 0-12 que dejaba las cosas poco menos que sentenciadas a cuatro minutos para el final del partido.

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Adareva arrojó la toalla, ya que se veía incapaz de frenar a un equipo vigués que sumó su vigesimotercera victoria consecutiva. El próximo sábado el equipo vuelve al pabellón de Navia para recibir al Paterna en un horario fuera de lo habitual, a las 17.30 horas.