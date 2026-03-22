Jutglà, después de 2 goles y una asistencia: «Estábamos con una sensación espectacular y nos quedamos con cara de tontos»

Un héroe sin gesta. El delantero Ferran Jutglà, autor de dos goles y una asistencia en la derrota del Celta ante el Alavés (3-4) después de que el equipo vitoriano levantase un 0-3 en Balaídos, dijo que tiene una sensación «muy mala» porque su equipo no fue capaz de «cortar la dinámica» del conjunto dirigido por Quique Sánchez Flores.

«No hemos sabido jugar el otro fútbol que ellos han sabido jugar cuando han estado por delante. Y también hemos dejado de jugar el balón. Hay que aprender de esta segunda parte», manifestó a Movistar tras el encuentro.

El exfutbolista del Brujas no escondió su enfado por la imagen del Celta cuando lo tenía todo a favor: «Casi al descanso estábamos con una sensación espectacular y se nos ha ido el partido, nos quedamos con cara de tontos».

«Hemos perdido nuestra identidad, no conseguimos seguir jugando al fútbol intentando sacar el balón. Nos faltó ser contundentes, competir. Yo le deseo lo mejor al Alavés, pero creo que no hemos estado contundentes del todo», sentenció.

Seis goles acumulados

El ariete catalán anotó por tercer partido consecutivo después del primer tanto ante el Real Betis (1-1 el pasado domingo) y la sentencia contra el Olympique de Lyon (0-2) el jueves en Europa League. En Liga alcanza de esta forma los seis goles, cuatro de ellos en los últimos cuatro partidos. Los dos de hoy fueron los primeros tantos en el estadio de Balaídos, donde además estrenó su apellido «Blanch» en el dorsal. Al mismo tiempo, dio una asistencia a Hugo Álvarez en el 2-0.

Celta - Alavés, en imágenes / Pedro Mina

Ángel Pérez: «No es casualidad»

Ángel Pérez, autor del segundo gol del Alavés en su triunfo ante el Celta (3-4), calificó como «una victoria de fe, de creer y de corazón» la remontada que protagonizó su equipo en Balaídos, donde levantó un 3-0 al conjunto gallego.

«El equipo lo venía mereciendo, esta victoria no es casualidad. El equipo venía haciendo dos buenos partidos y lástima de los últimos minutos porque ahí se nos escaparon los puntos. Al final, esta es una victoria de fe, de creer y de corazón», comentó tras el encuentro.

El futbolista del Alavés reconoció que en el descanso, al que se llegó con 3-1 en el marcador gracias al tanto de Toni Martínez en el añadido del primer tiempo, hablaron de «insistir» y asumir «riesgos».

«Ha sido algo increíble, una victoria de lo que somos nosotros, de creer y de corazón. En el descanso sabíamos que había que arriesgar, que cada uno tenía que dar lo mejor que tenía. Así fue y nos salió bien», destacó.