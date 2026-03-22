El Celta retoma el pulso de la Liga

El Celta Femxa Zorka recupera el ritmo de la competición tras el parón de las ventanas FIBA. Un periodo en donde las jugadoras disfrutaron de unos días de descanso, que lo necesitaban, volviendo a los entrenamientos sin estar al completo por las ausencias de Vennema, Cabrera y de la propia entrenadora, Cristina Cantero.

Tras las vacaciones, el equipo volvió al trabajo para la dirección de Dani Nieto, asistente de Cantero. La entrenadora viguesa indicó que «el staff está muy contento con el trabajo que se han hecho estos días. Hemos trabajado mucho en nosotras, en cómo seguir mejorando. La línea general de trabajo ha sido muy buena».

Como suele ocurrir en todos los parones, lo importante es saber cómo estará el equipo en este regreso tras el parón. Enfrente estará un Adareva que está peleando por meterse en el play off que clasifica para la fase de ascenso, por lo que va a ser un partido muy complicado.

Con respecto al equipo con el que se va a encontrar el equipo vigués esta mañana, Cantero recordó que «Adareva cambia de entrenador respecto a la primera vuelta en Navia. Tienen la baja de Patricia Soler, que para ellos es una baja importante porque es su referencia interior. Han fichado a dos jugadoras nuevas. Una la base Jana Nogués, y la otra Mariam Coulibaly, ambas que llegaron del Santliuenc. Es un equipo sobre todo que, destacaría el juego de sus treses, que acaban jugando al cuatro. Esa polivalencia, son dos muy buenas tiradoras, tanto a Marta Gómez como a Bojana. Las dos abren mucho el campo y tienen muchísima movilidad».

Lo que tiene claro la entrenadora del equipo vigués, es que el partido de esta mañana pasa «porque nuestro nivel de concentración sea alto. Que nuestro ritmo de juego sea elevado y lo dominemos nosotras, y que lo marquemos desde la defensa».

El equipo vigués estaba preocupado por los posibles problemas para poder viajar a Canarias debido a las inclemencia meteorológicas que están sufriendo en las islas. Finalmente el equipo se desplazó sin problemas, y a primera hora de la tarde llegaba a Santa Cruz de Tenerife sin contratiempos. Una expedición en la que Cantero contó con todas las jugadoras disponibles. n

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PABELLÓN: Islas Canarias. HORA: 12 Horas. Peninsular.