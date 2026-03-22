El Celta quiere seguir escalando

El Celta aparca la euforia europea tras su histórico triunfo en Lyon y cambia el registro en busca de un triunfo liguero frente al Alavés (Balaídos, 16.15, DAZN) que refuerce sus opciones en la reñida batalla que el conjunto celeste mantiene esta temporada con el Betis por la quinta plaza.

La consecución de la permanencia, a tiro de 2 puntos según las cuentas de Claudio Giráldez, es el punto de inflexión que espera el técnico para dar vía libre a pensar ya sin cortapisas en objetivos más ambiciosos, con la posibilidad de entrar en Liga de Campeones como colofón a otra temporada histórica, si finalmente se confirma que el quinto puesto de LaLiga da acceso a la máxima competición continental.

Pero de momento el entrenador del Celta solo tiene ojos para el Alavés, un rival «rocoso» y «agresivo», que comparece en Balaídos muy necesitado de puntos. Con el descenso pisándole los talones, el cuadro babazorro no puede permitirse otro objetivo que sumar de tres para abrir distancia con la zona roja.

Llegada de Quique

Giráldez no se fía de la mala situación del Alavés, un equipo que le ha dado bastantes problemas en los dos años que lleva en el cargo, pero que suma seis partidos sin relación con la victoria y apenas ha sumado un empate en tres encuentros desde que Quique Sánchez relevó a Eduardo Coudet.

El estratega porriñés deberá lidiar además con las secuelas del último duelo europeo. Las bajas de Miguel Román, de larga duración, y Matías Vecino, con una lesión muscular que lo va a mantener alejado de los terrenos de juego, sumadas a las suspensión por tarjetas de Moriba, con un problema además en la rodilla derecha, dejan el eje de la medular celeste bajo mínimos.

Con Hugo Sotelo como único pivote específico, Giráldez ha convocado para el partido al joven Andrés Antañón, a quien ya recurrió en parecidas circunstancias en el duelo contra el Girona y podría debutar esta tarde como titular. El canterano no es la única alternativa del técnico, que puede retrasar de posición a Fer López o adelantar al medio campo a Álvaro Núñez o Mingueza, incluso a Manu Fernández, que conocen y han rendido bien en esta posición.

Giráldez observa las evoluciones de sus futbolistas. / Alba Villar

La defensa será también novedosa debido a las ausencias de dos jugadores tan importantes como Carl Stafelt y Marcos Alonso, de los pocos jugadores que pueden considerarse indiscutibles para el preparador celeste. Los dos llegaban al encuentro muy justos por la carga de minutos y Giráldez ha preferido darles un respiro y no correr el menor riesgo.

En este caso, el técnico maneja un puñado de alternativas fiables de futbolistas con menor carga de minutos. Aidoo, que siempre ha estado a la altura cuando se le ha requerido, apunta a ser el sustituto del sueco, mientras que Carlos Domínguez y Ristic pugnan por ocupar la vacante de Marcos Alonso en el perfil izquierdo de la línea. En el derecho, Giráldez podría dar descanso a Javi Rodríguez, con Yoel o Álvaro Núñez como opciones para suplirlo, siempre que el técnico no opte por situar al vasco en medio campo.

Carrileros

En los carriles toda está también abierto. Carreira y Mingueza se adivinan como opciones más probables por el enorme esfuerzo realizado por Rueda, el héroe de la eliminatoria frente al Lyon, pero la elección de piezas va estar también condicionada por la elección de los hombres de medio campo.

Con todo su arsenal disponible, nada menos que ocho atacantes, la fisonomía del frente ofensivo, es también una incógnita. La única certeza es el retorno de Borja Iglesias como referencia, en punta, acaso escoltado a la derecha por Aspas, Jutglà o Jones, mientras Williot y Hugo Álvarez apuntan a ser los candidatos para la banda izquierda.

Quique Sánchez Flores, que vuelve a verse las caras con Giráldez dos años después del debut del técnico porriñés con el primer equipo celeste, busca su primer triunfo con el Alavés con las bajas de Yusi, Facundo Garcés y Protestoni, pero puede contar con Tenaglia y recupera a Ander Guevara y a Jon Pacheco. En el once titular babazorro se espera a Jonny Otto, aunque no a Denis Suárez Ambos retornan a Balaídos, el de Matamá después de casi ocho años.