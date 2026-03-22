El Celta paga la resaca y se deja remontar contra el Alavés una ventaja de tres goles

Nadie quería parar la fiesta en la que Vigo vive desde el jueves, pero incluso las mejores celebraciones tienen su resaca. El Celta vivió la suya en apenas 50 minutos de juego, permitiendo que el Deportivo Alavés le levantara un triunfo que parecía en la mano después de la primera media hora de partido. La segunda unidad de Giráldez brilló de igual manera en el arranque del encuentro como se desinfló tras el descanso con un cúmulo de errores defensivos impropios de un equipo que a las cinco de la tarde se encontraba en puestos de Champions.

Apuntaba a una tarde feliz en Balaídos tras un vigoroso arranque local. La camiseta de la bandera de Vigo, la representación de la Reconquista y el sabor de boca del triunfo ante el Olympique empujaron a Ferran Jutglà a confirmar su buen estado de forma. El delantero catalán reeditaba la asociación del tanto definitivo en Lyon y, tras un gran pase en profundidad de Javi Rodríguez, abría la lata en el minuto 19. Ocho minutos después asistía a Hugo Álvarez para que batiera a Antonio Sivera desde el borde del área con un sensacional disparo.

Jutglà celebrando su segundo gol en Balaídos / Pedro Mina

La guinda llegaría por parte del propio Jutglà, hoy rebautizado como Blanch, en el minuto 37. En una jugada propia de Ronaldo Nazario ante el Compostela conducía durante más de 30 metros para lograr su doblete con un gran disparo. Pero el sueño comenzaría a desinflarse en el tiempo de descuento de la primera mitad. Toni Martínez recortaba distancias tras un gran centro lateral.

Remontada en la segunda parte

El baño táctico de Quique Sánchez Flores en la segunda parte fue total. Ángel Pérez en el minuto 50 aprovechaba un exceso de confianza de Carlos Domínguez en el área para meter de nuevo en el partido a los suyos. Un cuarto de hora después Toni Martínez batía desde fuera del área a Ionut Radu, aquejado por un golpe muscular, y empataba el encuentro. Cuatro minutos después Abde Debbach, asistente en el gol anterior, culminaba la remontada con un remate raso al palo izquierdo.

Todo esto pudo cambiar en la principal acción en la que el colegiado Miguel Sesma Espinosa tuvo que intervenir. En el minuto 52 anuló un gol a Javi Rodríguez después de que éste robara el balón con Rebbach. El colegiado riojano y el VAR no lo vieron como un lance de juego pese a que ambos chocan en su disputa, impidiendo que el 4-2 subiera al marcador.

De poco sirvió la entrada de Iago Aspas o el arreón de los últimos minutos. El Deportivo Alavés reconquistó los tres puntos de un Balaídos al que se le encendieron las luces en medio de la fiesta.