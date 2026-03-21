Claudio Giráldez: «Tenemos que aprovechar la inercia»

Claudio Giráldez ha pedido aprovechar el impulso de la clasificación para los octavos de final de la Europa League para sumar mañana frente al «rocoso» Alavés un triunfo que certifique de forma matemática la permanencia y pensar en «otras motivaciones hacia arriba» en una recta final de temporada en la que el Celta vuelve a apuntar claramente a Europa.

«Quedan diez jornadas de liga y ganar nos da esa permanencia virtual que es nuestro objetivo. Si no fuese suficiente, la situación clasificatoria es muy motivante y hay que aprovechar la inercia de la clasificación y del buen partido [europeo] para focalizarnos y estar más conectados y motivados para este partido. Jugamos contra un equipo que está en lucha por evitar el descenso, que tiene un cambio de entrenador reciente y nos va a poner las cosas caras, como se las ha puesto en los dos últimos partidos al Valencia y al Villarreal. Sabemos que va a ser un rival rocoso, al que va a ser muy difícil hincar el diente», ha declarado el entrenador del Celta en la rueda de prensa previa al choque.

Giráldez ha restado importancia a las dificultades de un rival «agresivo y aguerrido» y bien trabajado tácticamente, que cuenta con recursos en todas sus líneas ·«Es un equipo capaz de apretar en avanzado, pero que tambien sabe encerrarse muy bien. Maneja muchas situaciones de juego sobre últimos con [Lucas][ Boyé y Toni [Martínez]. Y tienen esa situación de centro remate con perfiles más de centradores de izquierda y uno contra uno desde derecha», ha explicado.

El preparador céltico afronta el choque con el medio campo bajo mínimos debido a las lesiones de Miguel Román y Matías Vecino y a la sanción de Ilaix, que además arrastraba molestias en la rodilla derecha. A estas tres ausencias, se suman en el centro de la defensa las de Marcos Alonso y Carl Starfelt, a quienes Giráldez ha dado descanso porque llegaban «muy justos». Estas cinco bajas, sin embargo, no van a impedir al técnico alinear mañana un once competitivo: «Va a salir un equipo totalmente competitivo y con mucha energía para poder igualar la intensidad del Alavés. Ojalá que podamos dominarlo y ganarlo».

A la hora de establecer el objetivo en LaLiga, el entrenador louriñés ha vuelto a mostrarse prudente, insistiendo en que por ahora no quiere mirar más allá de los 43 puntos que permitirán sellar de forma matemática la permanencia. «Tenemos que sumar 43 puntos y luego pensaremos en todas las motivaciones que tenemos hacia arriba. De momento tenemos que seguir con la prudencia de garantizar el primer objetivo y luego veremos todas las motivaciones, que son muchas. El vestuario está tan motivado y unido que os aseguro que siempre vamos a querer más», ha subrayado. «Queda mucha tela por cortar y tenemos que ir paso a paso. Es el momento que más centrados tenemos que estar en el presente porque tenemos ya tiempo a soñar. Ahora mismo es fundamental que nos centremos en el partido de Alavés», ha agregado.

Reencuentro con canteranos

Pese a que el Celta ha obtenido esta temporada mejores réditos a domicilio que en Balaídos, donde solo ha ganado cinco partidos, Claudio Giráldez no ve grandes diferencias entre el rendimiento del equipo como local y visitante. «Nuestra manera de plantear los partidos es la misma. Hemos hecho partidos muy buenos en casa en los que no hemos tenido resultados justos. Nos quedan cinco partidos para mejorar nuestros números y así lo tenemos que ver. Tenemos una fuerza grande aquí con nuestra gente. Si mantenemos el nivel de juego que hemos mostrado en muchísimos partidos en casa, iremos mejorando los resultados. Si tuviésemos los mismos números que la temporada pasada en casa, estaríamos líderes de la clasificación», ha comentado.

El técnico porriñés se ha referido en su comparecencia al retorno a Balaídos de los canteranos celestes Jonny Otto y Denis Suárez, a los que ve «motivados» y en un buen momento de forma: «Están haciendo una temporada muy buena. Son dos jugadores que sienten el Celta, que lo quieren, pero son profesionales y va a ser muy difícil enfrentarnos a ellos. Le deseamos toda la suerte del mundo a partir del partido».

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Finalmente, preguntado por el horario del partido contra el Valencia, al ser el Celta el único de los equipos que siguen en Europa que va a jugar en domingo, Claudio Giráldez ha desvelado que LaLiga no ha aceptado la petición de cambio que el club le ha solicitado: «Hemos solicitado por activa y por pasiva el cambio. No nos lo han concedido. Entiendo que tendrán sus motivos. Mi opinión al respecto prefiero darla cuando pase el partido del Alavés».