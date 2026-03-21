En la cresta de la ola

El Celta aborda la recta decisiva de la temporada encaramado en lo más alto de la ola, fajado de lleno con el Betis en la pugna por la quinta plaza de LaLiga que muy probablemente dé el próximo curso acceso a la Champions mientras hace de nuevo historia en Europa como referente de finura futbolística. La clasificación para los cuartos de final de la Europa League dejando en la cuneta al poderoso Olympique de Lyon supera las mejores expectativas del club en el torneo continental y confirma el imponente momento de forma del grupo de Giráldez, que llega al tramo competitivo más importante del curso lanzado y con la creciente sensación de que su fútbol no ha alcanzado su techo.

Esta bonanza deportiva, comparable a la de los grandes tiempos del Eurocelta del cambio de siglo o el que el Toto Berizzo llevó a semifinales en Old Trafford hace casi una década, ha tenido además muy importantes réditos en el plano financiero que van a rebajar de forma muy considerable los 32 millones en ventas de jugadores que el club presupuestó en diciembre para cuadrar las cuentas del presente ejercicio.

El analista Lois Pedrayo, citando fuentes de la UEFA, cifraba el botín conseguido los de Claudio Giráldez por el pase a cuartos de final en 18,12 millones de euros, 6 por encima de los presupuestado en las cuentas aprobadas por la última junta de accionistas y una cantidad mucho más elevada del prudente cálculo establecido por LaLiga, que daba por muertos a los celestes en la primera fase con una sola victoria en el zurrón.

De estos 12,9 corresponden a los ingresos que el club ha conseguido por cada eliminatoria superada, victorias y empates y 5,2 a lo que la UEFA denomina Pillar Value, baremo de reparto de ingresos que se establece para cada país combinando el valor comercial del país por derechos televisivos y su historial en competición europea.

Se de la circunstancia de que los 18,2 millones que el conjunto celeste lleva ingresados hasta el momento superan ya los casi 17 que consiguió hace casi una década el equipo dirigido por Eduardo Berizzo que alcanzó las semifinales del torneo o los 12 que el conjunto vigués recaudó por alcanzar los octavos de final de la Champions en el curso 2003-04.

Un equipo de autor

Apenas dos años después de la llegada de Claudio Giráldez al primer equipo tras pasar por las casi toda las categorías inferiores del club, desde el Cadete B hasta el filial, el Celta brilla en LaLiga y asombra en el continente con una plantilla mayoritariamente formada en la casa y apuntalada con veteranos de mucho oficio y contrastada calidad que han impulsado al equipo a la batalla europea con una de las propuestas futbolísticas más atractivas del campeonato español. Esta impagable propuesta para el espectador, estrechamente conectada con la grada, se ha visto acompañada de una gestión de la plantilla singular y extensa, única en LaLiga, con un amplio reparto de oportunidades que mantiene enchufados a todos los jugadores y ha disparado el valor de mercado del club.

La permanencia, otrora tan recelosa, está a tiro de piedra con 10 jornadas por delante y la impresión de que lo mejor está por llegar en una temporada que todos los indicios vuelven a señalar como histórica.