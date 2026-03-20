Un ultra del Celta, apuñalado en altercados violentos en Lyon
Tras la celebración del triunfo celeste en un bar francés, los radicales protagonizaron altercados, con un seguidor herido por arma blanca
Una menor detenida
Un aficionado ultra del Celta ha resultado herido por arma blanca en Lyon al término del partido contra el Olympique en la Europa League. El suceso se registró durante unos altercados violentos en las calles de la ciudad francesa pasada la medianoche.
Según publica el medio local actu.fr, todo sucedió en la plaza Gabriel-Péri, a donde llegaron un grupo de seguidores del Celta después de celebrar el triunfo en un bar cercano y de que se les negase la entrada en un autobús urbano «ya que algunos individuos parecían dispuestos a enfrentarse armados con palos o puños americanos», explica el medio galo.
El relato continúa detallando que «todo se descontroló». El grupo comenzó a provocar destrozos en el mobiliario urbano y posteriormente se produjo el choque contra los ultras del Olympique de Lyon. En unas imágenes difundidas en redes sociales se aprecia a un ultra del Celta, completamente vestido de negro, rodeado de radicales franceses mientras le apalean con porras y barras. Uno de los agresores le asesta una puñalada en el costado y, después de dejarlo tirado e indefenso en el suelo, otra persona trata de pasarle por encima con una moto.
La prensa de Lyon también relata que durante los incidentes se lanzaron bengalas contra personas y que algunas llegaron a «dos centímetros de las ventanas».
Cuando llegaron las fuerzas del orden, los agentes utilizaron numerosas granadas lacrimógenas para contener a los violentos. Según las mismas fuentes, una menor fue detenida en relación con los hechos.
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