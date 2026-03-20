Somuah rescata un punto

Un descuento loco permitió al Celta Fortuna rescatar un punto en Carballiño este viernes y estuvo cerca de darle los tres si Angel Arcos llega a acertar en la última jugada del partido. Justo antes Somuah había equilibrado el partido para frustrar a un Arenteiro que mereció mejor resultado pero que una vez más ve cómo los puntos le vuelan en el tiempo extra.

Se le agota el tiempo al equipo de Juanfran, cada vez más hundido en la clasificación; por contra el Celta Fortuna mantiene un colchón importante con sus perseguidores desde la segunda posición a la espera de los partidos qe se disputan esta tarde. Es verdad que los de Fredi ya acumulan cuatro jornadas sin ganar (tres empates y una derrota) pero el equipo no da muestras de flaqueza más allá de partidos discretos como éste en el que no fueron capaces de adaptarse a las difíciles condiciones de O Espiñedo y al empuje de un Arenteiro al que le iba la vida en ello.

Meixús golpea el balón durante el partido de ayer. | ROI CRUZ

El Arenteiro debería haberse llevado un premio más importante en un partido en el que demostraron una mayor adaptación a las condiciones del campo. Al Fortuna nunca se le vio cómodo. Su medio del campo apenas se impuso a sus rivales y en el primer cuarto de hora solo dio señales de vida en ataque con un remate de Alvaro Marín, que recuperó su lugar de titular tras cumplir un partido de sanción. Por contra el equipo de Juanfran comenzó a amenazar desde el primer momento hasta que superado el primer cuarto de hora Jordan Sánchez adelantaba al equipo ourensano tras rematar un centro de Diego Moreno.

El panorama ya era diferente para el Celta Fortuna que a partir de ahí tuvo que remar en contra y tampoco atisbó a dar con la tecla ante un Arenteiro, bien plantado, que resistió e incluso estuvo más cerca de lograr mayor ventaja. De hecho lo hizo. Eliseo marcó el segundo, pero fue anulado, y Coke tuvo que hacer un par de intervenciones de mérito en remates de Bastida y Kandoussi.

Tras el paso por el vestuario el Celta Fortuna dio la impresión de querer cambiar el partido, pero el Arenteiro siempre encontró la manera de hacerle daño. Coke, convertido en el mejor jugador del filial, volvió a salvar a los vigueses y poco después fue Mingo quien anotó, pero una vez más el tanto fue anulado. Jugaba en el alambre el Celta Fortuna pero no acababa de desplomarse y eso era una amenaza para el Arenteiro.

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Con el paso del tiempo los de Juanfran empezaron a recular y a encerrarse en su área con la idea de resistir el empuje final del Celta Fortuna. Los cambios fueron dando más potencia al Fortuna (Hugo Burcio regresó al campo después de recuperarse de su lesión) y sobre todo a través de Angel Arcos (mejorado con respecto a los últimos partidos) comenzaron a llegar las ocasiones para los vigueses. En una de estas acciones, ya en el descuento Arcos puso un centro perfecto que Somoah cabeceó a la red para lograr el empate. Un gol que desesperó al Arenteiro que a punto estuvo de llevarse una herida aún más grande porque en la siguiente jugada, la última del partido, Angel Arcos tuvo todo a favor para marcar el gol de la victoria pero no acertó con el remate final. No habría sido justo tras lo sucedido, pero este deporte no entiende de méritos, solo de goles.