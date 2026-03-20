Rueda se pierde la ida de los cuartos de final

Javi Rueda, el indiscutible protagonista de la eliminatoria ante el Olympique de Lyon, no jugará la ida de los cuartos de final ante el Friburgo ya que vio la tarjeta amarilla que cumplía ciclo y deberá cumplir partido de sanción en el siguiente compromiso europeo. Fue el único de los amenazados que vio tarjeta.

A cambio, Giráldez recupera a Mingueza y a Borja Iglesias que se perdieron el partido de ayer por cuestiones disciplinarias.