La Reconquista de Vigo llega al césped de Balaídos: los vecinos del Casco Vello la recrearán antes del Celta-Alavés

«Porta Gamboa, derrubada. SIGAMOS A CONQUISTA!». Con esta consigna el Celta celebró este jueves por la noche el triunfo contra el Olympique de Lyon (0-2) en el que certificó su pase a los cuartos de final de la Europa League. Al mismo tiempo, daba el pistoletazo de salida a los actos de la Reconquista de Vigo que arrancarán este sábado.

El club presentaba en ese momento su nueva camiseta especial con la bandera de la ciudad. En esta ocasión muestra los colores blanco y rojo en posición de rombo, imitando el de la bandera de la provincia marítima. Estos detalles se replican en cuello y hombros, logrando además la integración de los logotipos publicitarios en blanco.

La prenda, que se puso a la venta este viernes en rio1923.gal por un precio base de 95 euros, es solo la punta de lanza de los actos del club para la gran romería urbana de Galicia. Este domingo rendirá tributo al episodio que «marcó para siempre la historia de Vigo»

Es por ello que antes del partido del domingo 22 ante el Deportivo Alavés se representarán estos hechos históricos, sirviendo de prólogo para el próximo fin de semana. Gracias al trabajo de la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello en esta jornada de Liga estarán presentes también Cachamuiña, Manolo, Chalot o Aurora en los prolegómenos del encuentro.

La actuación, similar a la de Sondeseu con Madonna o el homenaje al Entroido de la provincia de Ourense, comenzará a las 16.00 horas y acabará a tiempo para que Oliveira dos Cen Anos suene antes del pitido inicial, previsto para un cuarto de hora después.

Camiseta retro

El Celta estrenará la camiseta este mismo fin de semana en el duelo que le medirá el domingo a las 16.15 horas contra el Alavés. En un principio se creyó que esta equipación solo se ceñiría al ámbito de la Reconquista, pero FARO ha podido saber que también se empleará en la jornada «retro» de LaLiga, coincidienco con el encuentro ante el Real Oviedo en Balaídos de la fecha número 31.