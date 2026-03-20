«El momento clave fue la tarjeta roja»

El portugués Paulo Fonseca, técnico del Olympique de Lyon, no puso reparos a la derrota de su equipo, pero consideró que la tempranera tarjeta roja a Niakhaté condicionó el choque. «Todos estamos muy frustrados porque teníamos una gran oportunidad de pasar de ronda. Pero jugar una competición como la Liga Europa con un jugador menos es realmente muy difícil. El Celta tiene calidad y creo que el momento clave del partido fue la tarjeta roja», dijo tras el choque.

El preparador luso valoró que sus futbolistas «lo dieron todo» ante un rival que les sorprendió con su presión alta: «El Celta presionó muy arriba y nos costó entender su planteamiento, pero finalmente encontramos ocasiones para atacar. Su segundo gol llegó cuando nosotros ya estábamos arriesgando mucho».