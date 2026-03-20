«Hemos hecho un partidazo»

Claudio Giráldez se mostró «feliz» tras el triunfo contra el Olympique de Lyon que clasifica al Celta para los cuartos de final de la Europa League, donde el equipo vigués tendrá como rival al Friburgo, con el encuentro de vuelta en Balaídos. «Hemos hecho un partido muy completo, muy meritorio en un campo con este ambiente, jugando contra el líder de la fase de grupos y haciendo un partidazo. Me siento muy orgulloso de los chicos, del club y de lo que estamos haciendo», resumió el preparador celeste. «Es un día histórico», añadió en rueda de prensa.

En su análisis del encuentro, el entrenador del Celta admitió que la expulsión de Niakhaté en el minuto 20 condicionó el choque, pero recordó que esta misma situación se produjo en la ida en Balaídos con la expulsión de Borja Iglesias. Giráldez explicó, en este sentido, que los cambios de Williot, Fer y Starfelt se debieron a que estaban cargados con tarjeta. «Parece que en Europa se deja jugar más y es más difícil amonestar futbolistas, pero esto no es lo que hemos visto en esta eliminatoria. Mi trabajo es aprender de los errores porque en el primer partido la cagué no sacando antes a Borja», observó.

El porriñés criticó también que no se señalase el claro penalti de Tagliafico a Javi Rueda en el arranque del encuentro. «Es imposible creer en el VAR porque era clarísimo», lamentó Giráldez, que tuvo palabras para Miguel Román, lesionado por lo que resta de curso: «Lo primero que pensé con el pitido final es en Miguel Román, que no estaba aquí y tiene mucha parte del mérito de lo que estaba aconteciendo y es una pena que no haya podido estar ».

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El preparador céltico confirmó en su intervención el estado de felicidad que viven sus jugadores con el pase. «Sabemos lo que cuesta estar en cuartos de la Europa League. Está siendo una fiesta, hemos salido al terreno de juego a hacer un bis como los artistas. Es precioso lo que se vive y lo bonito que es este deporte, cómo une a la gente», apuntó el técnico que mira al futuro en la competición con prudencia y disfrutando del momento: « No hay que lanzar las campanas al vuelo y desde ahí seguir dando los pasos desde la prudencia y firmes para disfrutar y saborear estar consiguiendo cosas muy por encima de lo que deberíamos estar».