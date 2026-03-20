«El equipo no se pone límites ahora mismo»

Javi Rueda estaba especialmente emocionado después del partido ante el Olympique de Lyon en el que su papel fue clave con los goles en los dos partidos. El futbolista reflexionaba ayer volviendo la vista atrás: «Se me ponen los pelos de punta. Muy emocionado, orgulloso por el recorrido. Soy un jugador que se lo ha currado, que ha tenido que estar en muchos sitios para estar donde estoy ahora. En estos momentos me acuerdo mucho del apoyo de mi familia, de la gente que me quiere, de amigos…sin ellos nada de esto sería posible».

Rueda tiene claro que ahora mismo el equipo está en condiciones de pensar en grande sin necesidad tampoco de lanzar las campanas al vuelo: «El equipo no se pone límites. Creemos todos en todo. Esa es la cuestión por la que estamos haciendo las cosas tan bien. Tenemos que dar las gracias a la afición porque es tremendo el desplazamiento que han hecho y nos han dado un empuje esencial». Explica el carrilero diestro que en el vestuario eran conscientes de la dificultad de la empresa pero «estoy muy orgulloso por cómo hemos llevado esta eliminatoria».

En relación a las jugadas de los goles (similares tanto la de ida como la de vuelta) explicó Rueda que «creo que si algo me caracteriza es dejármelo todo, creer en mí y en los compañeros. En la jugada de hoy como en la de hace una semana voy pensando en a ver si me cae y en estos dos partidos ha sido así». No elude Rueda el hecho de que el Celta tuvo la ventaja de jugar buena parte del partido con un jugador más pero también explicó que «me siento muy orgulloso por cómo hemos manejado el partido».

Hugo Alvarez

Por su parte Hugo Alvarez, otro de los futbolistas claves del partido de ayer, reconocía sentirse muy feliz de su segundo tiempo: «Sabíamos que al estar uno más podíamos hacer daño por las bandas y encontrar situaciones de uno contra uno en esas zonas del campo. Lo intentamos y al final conseguimos encontrar esas oportunidades».

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Reconoció el ourensano que con Carreira entendió desde el principio que podían encontrar situaciones y sobre la situación y lo que implica para los jugadores criados en su cantera: «Para nosotros es un sueño que perseguimos desde pequeños en el celta. Tenemos que darle las gracias al míster que nos ha dado su confianza y que nosotros tratamos de devolvérsela». Y concluyó con un guiño a la afición: «Supone una ilusión enorme sentir a los tres mil celtistas y esta victoria es para ello».