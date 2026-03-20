El sueño del Celta está más cerca

Francia ya no es invencible para el Celta, que ayer consiguió su primera victoria en suelo galo para meterse en los cuartos de final de la Liga Europa tras derrotar en Lyon (0-2) a un Olympique que se quedó con diez en el minuto 18. Rueda, como en Vigo, abrió el marcador, que cerró Jutglà en el descuento después de una excelente actuación de los célticos. Por quinta vez, el equipo gallego se mete en los cuartos de final de una competición europea. Ahora le espera el Friburgo, que ayer goleó al Genk. Llegaban los célticos a Lyon con escasas opciones de clasificarse para la siguiente ronda teniendo en cuenta que el empate en Balaídos parecía pobre para visitar a un Olympique de Lyon con mucho más potencial y que además recuperaba a piezas importantes en su ataque. Todo parecía en contra para el equipo de Giráldez en un Groupama Stadium que solo había visto perder a su equipo esta temporada ante el PSG de Luis Enrique Martínez y el Toulouse. Además, en la fase previa de la Liga Europa, había finalizado primero con una única derrota, ante el Betis, en A Cartuja, de donde el Celta venía de empatar. Pero el equipo de Giráldez no parece tener techo y provoca que su afición pueda soñar con objetivos importantes, como llegar lejos en una competición en la que en 2017 mereció al menos jugar la final.

El entrenador de O Porriño eligió ayer a Fer López por Aspas, en un once en el que Pablo Durán fue el relevo del sancionado Borja Iglesias, al que Niakhaté esperaba de nuevo para atarlo en corto, como consiguió en Vigo hasta que el árbitro sancionó un pisotón y una carga con el hombro del compostelano como agresiones. Ayer, la durísima entrada dentro del área de Tagliafico al tobillo de Rueda ni siquiera mereció una revisión del VAR. Ni penalti ni tarjeta. No pudo pasar por alto el colegiado bosnio otra terrible patada de Niakhaté sobre el otro tobillo de Rueda, en el minuto 18. Ahora, sí: el Olympique se quedaba con diez a falta de setenta minutos para el final.

Comenzaba otro partido, esta vez con el viento a favor de los celestes, que ya habían dominado el balón en el primer cuarto de hora. Los de Giráldez tenían bien aprendida la lección del partido de ida en Balaídos. En superioridad numérica, al Celta se le presentaba la oportunidad de poder encontrar espacios con más facilidad, pero había que saber dónde estaban para comenzar a ganar una plaza en los cuartos de final del segundo torneo europeo.

Pudieron adelantarse los celestes en el minuto 25, pero el portero despejó el remate cruzado de Durán. Greif también utilizó todo su cuerpo para impedir que el remate a bocajarro de Williot, tras un pase de Carreira en el minuto 28, abriese el marcador. Además, estuvo acertado el guardameta lionés en el zurdazo de Fer López dentro del área en el minuto 36. El Celta rondaba el gol ante un Olympique que en los primeros minutos solo generó peligro en un centro envenenado de Endrick al que no llegó Yaremchuk, antes de la expulsión de Niakhaté. Hasta el descanso, el Celta había merecido ponerse por delante en el marcador, después de construir tres claras ocasiones de gol.

Endrick, deslucido

Uno de los problemas para el Celta era cerrarle la puerta a Endrick y que el brasileño no tuviese oportunidad de sacar su zurda, como la que en Balaídos acabó sorprendiendo a Radu por insistencia. Esta vez, la presencia de Carreira en el costado izquierdo, por el sancionado Mingueza dio más consistencia defensiva a los de Giráldez. Endrick apenas apareció ante un rival que le dejó pocas veces el balón al Lyon, que ayer fue una caricatura del temible equipo que pasó la semana pasada por Vigo.

El técnico del Celta aprovechó el descanso para cambiar a Aidoo y a Hugo Álvarez por Starfelt y Williot. Quería el técnico evitar complicaciones con la tarjeta amarilla del sueco y reforzar el flanco por donde se movía Endrick. Esperó Giráldez hasta el minuto 57 para dar entrada a Aspas y a Jutglà para intentar sentenciar el partido. El moañés podía generar más juego ofensivo y el catalán ha afinado la puntería. El gol llegó tres minutos después, pero sin que interviniera ninguno de ellos. El balón lo movieron Carreira y Hugo Álvarez por la izquierda. El ourensano se fue de su marcador y sirvió medio gol. No llegó Aspas al remate pero sí Javi Rueda. El malagueño sumaba así su segundo tanto ante el Olympique, que se veía con el marcador en contra y con un jugador menos. Los cuartos de final de la Liga Europa comenzaban a estar más cerca de Vigo.

El Groupama enloqueció cuando Fonseca hizo tres cambios: Mangala, Moreira y Sulc jugaban por fin sus primeros minutos de la eliminatoria tras no poder hacerlo en Vigo por lesión. Les habían echado mucho de menos. Sin Sulc, el Lyon no había conocido la victoria en las jornadas que el delantero checo estuvo ausente. Era su última oportunidad para seguir vivos en Europa. Pero el Celta no solo dominaba en el marcador sino también el juego y Sulc no es Messi. Y el Lyon, a pesar de disponer de mucho mayor presupuesto que el Celta, se quedó fuera de Europa. Y la sentencia la puso Jutglà, como no, en el descuento en una contra, para seguir manteniendo vivo el sueño que todo el celtismo ha depositado en las manos de Giráldez. Ahora esperan los alemanes del Friburgo. Antes, la Liga continúa y el Alavés visita el domingo Balaídos. Una victoria de los célticos le mantendría en la pelea por la quinta plaza con el Betis, que también continúa en la segunda competición europea. La temporada todavía va a ser larga para los célticos, que ya suman 43 partidos y solo 10 derrotas, de las que la mitad han sido fuera. Ayer, el Celta demostró de nuevo que es uno de los mejores visitantes de Europa.