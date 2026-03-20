El celtismo aclama a los héroes de Lyon en Peinador
Unos trescientos aficionados recibieron de madrugada a equipo olívico en el aeropuerto de Vigo
Alrededor de 300 aficionados de todas las edades que desde la medianoche aguardaban, bufanda y Flightradar en mano, la llegada del equipo. Peñas de toda la provincia, bufandas y un pasillo con vallas a lo largo de la terminal.
El avión del Celta fue el último en aterrizar (un Albastar con retraso, el 1774) por lo que los de los chárter tuvieron que esperar dentro por precaución. A la 1.39 comenzaba a desfilar el equipo con Borja Iglesias al frente, aunque cedió el protagonismo a quienes sí habían entrado en la convocatoria: Mingueza, Radu, Yoel Lago, Carlos Domínguez iban formando un pasillo que chocó la mano con las decenas de niños que se agolpaban con la valla.
Entre los más aclamados, un Matías Vecino que ya presume de galones en el mediocentro celeste a los 50 días de llegar a Vigo. También Aidoo, Carreira o Aspas, que una vez más trató de esquivar los aplausos. Más cómodo que en otras ocasiones se vio a Claudio Giráldez, sabedor de que el reconocimiento ya empieza a llegar muy lejos de su O Porriño natal.
Una vez finalizado el paseíllo de cuerpo técnico y jugadores se liberó de vallas la zona de llegadas. En ella comenzaron a emerger los celtistas que viajaron en los vuelos chárter de DB Group y Viajes Airbus que, aturdidos por los flashes y la marea humana, trataban de buscar la salida al aparcamiento al que habían llegado apenas 18 horas antes.
Entre la muchedumbre una Marián Mouriño que no escatimó fotos, abrazos ni una sonrisa para quien le quiso agradecer el pase. Este viernes no habrá colegio o costará más levantarse para ir a trabajar, pero los 300 de Peinador vivieron un momento casi tan dulce como el de los 3.000 en Lyon. Y que se siga repitiendo en abril y mayo.
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