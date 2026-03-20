El Celta sube en las apuestas
El equipo de Giráldez, tras eliminar al OL, es el segundo favorito para ganar la Europa League, según Opta Analystic
El Celta se ha ganado a pulso la consideración de equipo revelación de la Europa League esta temporada. Con un técnico debutante en la competición y apenas dos años de experiencia en el fútbol profesional y un equipo repleto de imberbes, el cuadro celeste se ha abierto paso entre los gigantes del torneo continental. Tras eliminar al Olympique de Lyon, primer clasificado de la fase liga, en octavos, el grupo de Claudio Giráldez se ha situado como uno de los favoritos para alzar el título el próximo de 20 de mayo en Estambul.
Opta Analystic, una de las empresas europeas de referencia en estadísticas y predicción deportiva, sitúa al conjunto celeste como segundor favorito para ganar el título, por detrás del Aston Villa de Unai Emery, el principal candidato, y por delante del poderoso Oporto. Los celestes superan en las predicciones a equipos de tanto fuste como el Betis, el Nothingham Forrest, el Sporting de Braga, el Friburgo, su rival en cuartos, y el Bolonia, verdugo el pasado jueves de la Roma.
En concreto, tras su merecido triunfo el pasado jueves en Decines, Opta concede al Celta un 13,4% de posibilidades de alzar el título. Las opciones se amplían al 31,93% para meterse en la final, es decir superar al Friburgo en cuartos, y al Betis o al Sporting de Braga en semifinales, y se elevan al 61,96% para meterse en semifinales ganando en cuartos al conjunto alemán.
Las mejores expectativas son para el Aston Villa con un 30,7% de posibilidades de alzar la Copa, un 47% de estar en la final y un 73% de clasificarse para semifinales. El Oporto cuenta con casi un 60% de pasar a semifinales, un 27% de pasar a la final y un 15,8 de ganar el título. En el caso del Betis, el porcentaje para pasar a semifinales es del 55,2%, con un 31,9 de ser finalista y solo un 12,6% de ser campeón.
El menos favorito, de acuerdo con la predicción de Opta, es el Bolonia, pese a que el equipo de Vincenzo Italiano dejó el pasado jueves en la cuneta a la Roma, uno de los favoritos de partida. Al conjunto boloñés se le conceden apenas un 10,3% de opciones de pasar a la final y solo un 4.8 de alzar el título.
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