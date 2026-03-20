Borja Iglesias, a un paso del Mundial: entra en la última lista antes del campeonato

Todo son buenas noticias para el Celta este viernes. Después de la alegría desbordada que provocó anoche la clasificación en Lyon para los cuartos de Europa League, hoy ha llegado el anuncio de que Borja Iglesias repite entre los citados con la selección española para los amistosos contra Serbia (27 de marzo) y Egipto (31 de marzo). Luis de la Fuente ha vuelto a escoger al Panda y lo ha hecho en un momento muy significativo. Esta lista es la última que dará el técnico antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de este verano. La siguiente convocatoria ya será la definitiva.

Borja Iglesias regresó a la dinámica de la Roja esta temporada en el mes de agosto. Desde su primera convocatoria de este curso no se ha perdido ni una sola concentración y esta última llamada confirma que la confianza del seleccionador en el delantero santiagués no ha decaído. El ariete celeste, por su parte, tampoco ha dejado de acumular méritos en este tiempo. Sigue siendo una pieza fundamental para Giráldez en el transcurso de esta temporada en la que el Celta no para de acumular hitos. El equipo marcha sexto en LaLiga, se encuentra en disposición de pelear la quinta plaza que podría dar acceso a Champions y en Europa ya está en cuartos de final después de eliminar al Olympique de Lyon, uno de los favoritos al título.

En lo que va de curso, Borja Iglesias es un firma aspirante al Trofeo Zarra gracias a sus 11 goles en LaLiga. Sumando todas las competiciones ya ha firmado 15, a lo que añade 3 asistencias. Además, tanto De la Fuente como Giráldez valoran todo lo que aporta el Panda en otros ámbitos del juego gracias a su inteligencia, su entrega y su capacidad de ganar balones en el cuerpo a cuerpo contra los centrales rivales.

Giráldez no solo perderá a su delantero en el próximo parón de selecciones. El seleccionador nacional sub 21 ha llamado a Fer López. El atacante del Celta —cedido por el Wolverhampton hasta junio— está en la relación de futbolistas elegidos por David Gordo para medirse a Albania y a Serbia en dos partidos clasificatorios para el europeo. Andrey Radu (Rumanía, Carl Starfelt y Williot Swedberg (Suecia) e Ilaix Moriba (Guinea) también han sido llamados por sus respectivos países.

La lista completa de la absoluta

Luis de la Fuente ha decidido convocar a Joan Garcia (FC Barcelona) para la última lista de convocados de España previa al Mundial. El seleccionador nacional ha decidido tirar por la calle de en medio convocando cuatro porteros por primera vez, manteniendo la confianza en sus clásicos Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal) y Álex Remiro (Real Sociedad), pero también incorporando al guardameta catalán.

La lista de 27 convocados contiene otras novedades más. Entran por primera vez el central Cristhian Mosquera (Arsenal) y los extremos Ander Barrenetxea (Real Sociedad) y Víctor Muñoz (Osasuna). También regresa el interior Carlos Soler (Real Sociedad), que no iba a la selección desde el Mundial de Catar 2022.

Los 27 convocados Porteros : Simón, Raya, Remiro y Joan Garcia.

: Simón, Raya, Remiro y Joan Garcia. Defensas : Porro, Llorente, Cubarsí, Laporte, Huijsen, Mosquera, Cucurella y Grimaldo.

: Porro, Llorente, Cubarsí, Laporte, Huijsen, Mosquera, Cucurella y Grimaldo. Centrocampistas : Rodri, Zubimendi, Soler, Pedri, Fermín, Dani Olmo y Fornals.

: Rodri, Zubimendi, Soler, Pedri, Fermín, Dani Olmo y Fornals. Delanteros: Lamine, Yeremy Pino, Baena, Barrenetxea, Víctor Muñoz, Oyarzabal, Ferran y Borja Iglesias.

En total, De la Fuente ha citado a siete jugadores del Barça: Joan Garcia, Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Fermín López, Lamine Yamal y Ferran Torres. El azulgrana es, de largo, el equipo con más representantes en la selección. Eric Garcia, pese a la gran temporada que está completando y a su valiosa polivalencia defensiva, continúa fuera de los planes del seleccionador riojano, al igual que Alejandro Balde.

Dani Carvajal (Real Madrid), un futbolista clave para el seleccionador, sigue fuera ante los escasos minutos que ha tenido con tras sus dos graves lesiones. También se vuelve a quedar fuera el capitán Álvaro Morata (Como), que no juega un partido como titular con su club desde noviembre y que parece ya casi sin opciones de estar en la cita mundialista. Tampoco figuran habituales como Dani Vivian (Athletic), Aleix García (Leverkusen) y Robin Le Normand (Atlético).

Estos 27 jugadores se concentrarán el lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para los dos amistosos de esta ventana. Serbia en La Cerámica (viernes 27) y Egipto en el RCDE Stadium (martes 31) serán los rivales de España, después de que la guerra en Irán haya obligado a cancelar la minigira por Catar que incluía la disputa de la cancelada Finalissima contra Argentina.

Bajas importantes por lesión

Esta convocatoria estaba condicionada por las bajas por lesión de tres jugadores fundamentales para Luis de la Fuente: los centrocampistas Fabián Ruiz (PSG) y Mikel Merino (Arsenal) y el delantero Nico Williams (Athletic). Tampoco está apto todavía Pablo Barrios (Atlético), que se hizo un hueco en los últimos parones como premio a su gran año, ni por supuesto Samu Aghehowa (Oporto), fuera de las quinielas desde que hace mes y medio se rompió el cruzado. Marc Pubill (Atlético), que arrastra molestias, no entra finalmente en la que hubiese sido su primera convocatoria.

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La siguiente convocatoria que ofrezca De la Fuente será ya la del Mundial. Es más que posible que, como hizo en la Eurocopa 2024, convoque de inicio más de los 26 futbolistas reglamentarios para posteriormente hacer descartes, especialmente si hubiera varios convocados que tuvieran que jugar la final de la Champions, el 31 de mayo. Irak (4 de junio, Riazor) y Perú (8 de junio, Puebla, México) serán a priori los últimos rivales previos a la cita de EEUU, México y Canadá.