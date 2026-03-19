Rueda: «Necesitamos jugar un partido con naturalidad y calma»

Javi Rueda, autor del gol del Celta en el partido de ida ante el Olympique de Lyon confía en que clasificarse para los cuartos de final de la Liga Europa. Para ello, el zaguero andaluz la receta para pasar a la siguiente ronda consiste en jugar «con naturalidad y calma», a pesar de que el equipo vigués esté plagado de jóvenes canteranos. El malagueño se considera uno de ellos, tras su paso por el Fortuna, y ayer volvió a agradecer a Giráldez que le diese la oportunidad de debutar en la élite para poder disfrutar de partido como el que hoy les espera en el espectacular Groupama Stadium, cuya sala de prensa dispone de 288 butacas.

«A ver si de esta manera podemos sacar un triunfo, una alegría para el celtismo», señaló Rueda al referirse a que el Celta debe conservar sus señas de identidad en un escenario como este. «Tenemos que estar contentos de lo que venimos haciendo y seguir así».

Y el carrilero malagueño explicó cómo abordar el duelo ante el conjunto francés: «En lo primero que me centro es salir al partido e intentar que no nos marquen gol. Soy defensor y eso es lo primero. Después, si puedo, sumarme al ataque, aportar y ayudar al equipo de esa manera que también intento hacerlo. Hay que poner en valor las dos cosas: ser seguro en la parte de atrás e intentar hacerlo lo mejor posible en la parte ofensiva». Y esa labor la completó en el gol ante el Lyon: sacó la pelota desde su área hacia Vecino, corrió casi ochenta metros para plantarse frente al portero del equipo galo y rematar como venía el balón que le había enviado Williot desde la izquierda. La acción, que se completó con una gran conducción de Vecino, fue subrayada por la UEFA en las redes sociales.

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Y Rueda tiene claro a quién se enfrenta hoy: «Un rival bastante duro, que sabe presionar bastante bien arriba. También son bastante verticales y tienen un buen manejo del balón».