El Celta no jugará contra el Olympique con la publicidad de Estrella Galicia: la ley francesa prohíbe la cerveza sin alcohol

Cambio de última hora en la alineación del Celta ante el Olympique de Lyon. El conjunto vigués no podrá jugar el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League con su equipación actual debido a la normativa francesa. La Ley Évin impuesta en 1991 obliga a no utilizar ninguna ninguna referencia a bebidas alcohólicas, siendo aún más estricta que la española. En este caso, para luchar contra el tabaquismo y el alcoholismo, impide incluso la utilización de la marca '0,0' que viste al conjunto celeste de forma habitual.

Es por ello que el Celta ha elegido otra de las marcas de Hijos de Rivera para acompañarle en este decisivo choque: Cabreiroá. La noticia ha sido recibida como un buen augurio por parte de la afición, ya que Claudio Giráldez acostumbra a seguir todos los partidos con una botella de esta marca de agua en sus manos.

Esta circunstancia en el país galo ya la han vivido otros gigantes del fútbol continental como el Liverpool. Cuando era patrocinado por Carlsberg tuvo que optar por vestir una camiseta lisa. Esta modalidad también fue utilizada por el Real Madrid en visitas a países como Turquía que tenían prohibida la publicidad de casas de apuestas cuando llevaba la de Bwin.com.

El propio Celta vivió una situación similar en 2016 cuando visitó al Ajax de Ámsterdam. En aquel encuentro, en el que Iago Aspas tampoco fue titular pero desequilibró el encuentro con su salida, lució un logo especial por el 110º aniversario de la compañía cervecera coruñesa. Con superstición o no, lo que queda claro es que esta noche se vestirá una camiseta que será objeto de búsqueda por parte de los coleccionistas.

Desde la cantera

Esta medida afecta en España también a los equipos de categorías inferiores. Desde la llegada de la marca cervecera en 2016 como patrocinado principal del club han sido marcas como Recalvi o la propia Cabreiroá las que han engalanado el pecho de los canteranos del club.