Solo cuenta la victoria

El Celta se juega hoy en Lyon (18:45 horas) el pase a los cuartos de final de la Liga Europa ante el Olympique en un partido en el que a ambos equipos solamente les sirve la victoria después de empatar la semana pasada en Vigo (1-1). A la cita llegan los célticos con tres bajas importantes: Borja Iglesias y Óscar Mingueza, por sanción; y Miguel Román, por lesión.

Los franceses, por su parte, recuperan a futbolistas de calidad como los atacantes Malick Fofana, Afonso Moreira y Pavel Sulc, máximo goleador del equipo que dirige Paulo Fonseca. El portugués, sin embargo, no se fía de un rival que ya se cruzó en su camino en 2017, cuando entrenaba al Shakthar Donestk. El equipo ucraniano se quedó fuera de Europa pese a ganar en Balaídos. La fuerza de este Celta también radica, de la mano de Claudio Giráldez, en un elevado nivel competitivo y en registrar magníficos resultados como visitante que le sitúan como uno de los mejores clubes europeos en campo rival, después de acumular solamente 5 derrotas en lo que va de curso, en el que ya acumula 42 partidos.

En esta ocasión, el reto de los célticos se antoja complicado teniendo en cuenta el nivel de un rival que finalizó primero en la fase preliminar de la Liga Europa, donde solo cedió una derrota en su visita al Betis. A pesar de encadenar cuatro empates en sus últimos compromisos, los lioneses solo han cedido dos derrotas en casa en la Ligue 1, donde ocupan la cuarta plaza. Contarán en esta ocasión con una afición que quiere llenar el estadio, en el que los célticos estarán arropados por unos 3.000 seguidores, que protagonizarán la mayor movilización en Europa, por encima de la semifinal de 2017 en Old Trafford.

Cambios en el equipo

Giráldez se llevó a toda la plantilla a la capital del Ródano, salvo Miguel Román, recién operado de una lesión en un pie. El técnico podrá contar con Ferran Jutglà como alternativa del sancionado Borja Iglesias después de que el delantero catalán sufriese una conmoción el domingo pasado durante el partido en Sevilla que le obligó a abandonar el campo. Jutglà ya está recuperado y es una de las bazas para ocupar la punta del ataque.

Williot y Aspas podrían completar la línea atacante, cuyas espaldas defenderán posiblemente Vecino y Moriba, como pivotes, aunque también cuenta Hugo Sotelo después de su buen partido ante el Betis. En los carriles aparecen como candidatos Javi Rueda, autor del gol en Vigo, y Carreira, ante la ausencia del sancionado Mingueza. Álvaro Núñez podría debutar en la competición con los celestes tras su excelente debut en La Cartuja. En ese caso, relevaría a Javi Rodríguez y acompañaría a Starfelt y a Marcos Alonso. Radu, por su parte, intentará resarcirse en Lyon del error en el gol de Endrick en la recta final de un partido que el Lyon dominó claramente pero sin generar excesivo peligro. La principal amenaza en Vigo fue el delantero cedido por el Real Madrid.

El joven atacante brasileño será una de las bazas de Fonseca para intentar tumbar al Celta. El técnico portugués parece feliz por el regreso de Fofana, Moreira y Sulc, con lo que el Lyon refuerza su potencial ofensivo, al que se incorpora con facilidad un Tolisso que ejerce como capitán y centrocampista todo terreno, con llegadas peligrosas al área rival.

Contracorriente

Aunque el conjunto francés parta con cierta ventaja en los pronósticos por defender en casa el empate obtenido en Balaídos, el Celta de Giráldez sabe remar contracorriente, como viene demostrando esta temporada después de firmar victorias como la del Bernabéu. Allí, el equipo celeste fue muy rocoso en defensa y exhibió un letal juego a la contra.

Una de las clave estará en encontrar los espacios que le conceda el rival para firmar otra gloriosa noche europea y romper su racha de dos derrotas en suelo francés. El reciente triunfo en el campo del PAOK es otro ejemplo de su fortaleza como visitante.