Lyon es celeste: los 3.000 del Celta ya se van haciendo notar en la ciudad francesa

La ciudad de Lyon será este jueves el fondo de muchas fotos históricas del celtismo. Cerca de 3.000 aficionados celestes colorean las calles de la histórica ciudad francesa en el que ya es el mayor desplazamiento en la historia del club. Todos llegan con el mismo objetivo: apoyar al Celta frente al Olympique y lograr otra gesta europea que recordar durante muchos años.

La urbe del corazón del Ródano respira 'afouteza' desde ayer. Aprovechando el puente por el Día de San José, los primeros celtistas aterrizaron el miércoles y fueron prendiendo la fiesta en los bares y las discotecas de Lyon. En imágenes compartidas por TQHT, se puede ver como en un club sonó la Oliveira dos Cen Anos como si fuese una noche cualquiera en Churruca.

El celtismo conquista Lyon en el mayor desplazamiento de afición de la historia del Celta / Marta G. Brea

El grueso de la afición celeste ha ido llegando a lo largo de este jueves. Cada uno por una ruta diferente, pero este jueves todos los caminos del celtismo llevaban a Lyon. Paseando por sus calles, desde media mañana uno podía cruzarse con amplios grupos con camisetas celestes animándose unos a otros en la previa y otros aprovechando para hacer algo de turismo antes de concentrarse pasado el mediodía en el punto de encuentro designado en el Eurexpo Visiteurs Nord, donde recogerán una pulsera que les permitirá acceder a la zona visitante del Groupama Stadium a las 18.45 horas.

Entre los miles de celtistas que hoy habían llegado a Lyon, estaba el verinés Ramón Prieto, que se cruzó media España en tren para recoger a sus hijos y completó el viaje condiciendo seis horas en coche desde Barcelona. «Unha volta do carallo», bromea. Otro grupo numeroso de seguidores del Celta caminaban esta mañana por el barrio de Croix-Rousse completando un free-tour y seguro que tratando de convencer a su guía turístico de que se hiciese del Celta. Otro punto donde se concentraron muchas camisetas celestes fue la plaza del ayuntamiento, donde luce imponente la Fuente Bartholdi, esculpida Frédéric Auguste Bartholdi y sostenida por una base diseñada por el mismísimo Gustave Eiffel.

Punto de encuentro para la afición del Celta

El club establece como punto obligatorio de reunión el Eurexpo Visiteurs Nord, en Chassieu. Este espacio abrirá a las 15.30 horas y será imprescindible acudir para recoger la pulsera que permitirá el acceso al estadio.

Para obtenerla será necesario presentar la entrada y el DNI, y la recogida se realizará entre las 15.30 y las 16.15 horas. Desde allí partirán los autobuses lanzadera oficiales hacia el estadio. El club insiste en la máxima puntualidad y en que no serán válidas aquellas que no se correspondan con el carnet de identidad.

Cómo llegar a Eurexpo

El desplazamiento hasta el punto de encuentro se realizará principalmente en transporte público. La opción recomendada es tomar el tranvía T5 desde la estación de Grange Blanche, con un trayecto aproximado de 20 minutos.

Desde Eurexpo, las lanzaderas oficiales trasladarán a los aficionados directamente al estadio en unos 15 minutos.

Desplazamiento al estadio

Las autoridades francesas han establecido un sistema de acceso cerrado para la afición visitante. Todos los seguidores deberán pasar obligatoriamente por Eurexpo y utilizar los autobuses lanzadera.

El acceso directo al estadio por cuenta propia no está permitido para quienes tengan entrada en la zona visitante.

Gradas y accesos para la afición del Celta

Los aficionados celestes estarán ubicados en la grada este del estadio, concretamente en los sectores 428 al 431. No estará permitida la entrada de aficionados con entrada para otros sectores.

El acceso será único y estará controlado por personal de seguridad local y del propio club. La entrada al estadio se producirá cuando lleguen los primeros autobuses, aproximadamente a las 16.15 horas.

Normativa de seguridad: controles y alcohol

El operativo de seguridad será estricto. Habrá controles exhaustivos antes de acceder al recinto, incluyendo revisiones específicas para material de animación.

No se permitirá el acceso a personas con signos de embriaguez ni comportamientos inapropiados. En partidos anteriores de Europa League se han realizado controles de alcoholemia en la propia puerta de entrada al recinto.¡ Además, está prohibido fumar en todo el estadio.

Servicio de consigna, comida y bebida

El estadio contará con puntos de restauración en la zona visitante, donde se podrá pagar tanto en efectivo como con tarjeta. A diferencia de países como Alemania o Croacia, la cerveza de las cantinas será sin alcohol.

No está permitido introducir comida ni bebida del exterior. Asimismo, habrá un servicio gratuito de consigna en el parking para depositar objetos no autorizados, con limitación de tamaño en bolsas (30x20x10 cm) y a una por persona.

Materiales prohibidos

La normativa del estadio prohíbe la entrada de numerosos objetos, entre ellos:

Punteros láser, bengalas o material pirotécnico

láser, bengalas o material pirotécnico Alcohol, drogas y sustancias ilícitas

Botellas, latas o recipientes de vidrio

o recipientes de vidrio Mochilas grandes o bolsas fuera de tamaño permitido

o bolsas fuera de tamaño permitido Cámaras profesionales y drones

profesionales y drones Palos rígidos para banderas o pancartas ofensivas

Baterías portátiles

El incumplimiento de estas normas puede suponer la denegación de acceso al estadio.

Recomendaciones de seguridad

El Celta insiste en varias recomendaciones clave para evitar incidentes. La más básica, aunque es difícil cumplirlo en día de partido, es no portar símbolos del equipo como bufandas, camisetas o chaquetas de forma visible fuera del estadio.

Marta G. Brea

Al mismo tiempo se recomienda desplazarse en grupos y seguir las indicaciones de la organización. El club ha enviado por correo electrónico varios teléfonos de contacto a todos los aficionados para poder llamar en caso de mergencia

Tras el partido, los aficionados deberán permanecer en el interior del estadio el tiempo que determinen las autoridades, pudiendo alcanzar hasta 60 minutos antes de regresar en las lanzaderas.