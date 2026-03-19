Los héroes vuelven a Vigo: el Celta aterrizará en el aeropuerto de Peinador a la 1 de la mañana

Noche de jueves de fiesta en Vigo. La clasificación del Celta a los cuartos de final de la Europa League se ha celebrado en terrazas, casas y calles de la ciudad dada la trascendencia histórica de la misma. A apenas unos días de la recreación de la Reconquista, el conjunto vigués logra eliminar por primera vez a uno francés en competición continental.

Y es que no solo los más de 3.000 aficionados desplazados a Lyon mostraron su alegría después de este pase a la siguiente ronda, celebrando con los propios jugadores triunfo ante el Olympique sobre el césped del Groupama Stadium. Los que tuvieron que seguirlo a través de la televisión, radio o redes sociales tendrán la oportunidad esta misma madrugada. Está previsto que los héroes de esta particular reconquista lleguen a Vigo poco después de la 1 de la mañana.

Los tres vuelos chárter procedentes de la capital del Ródano tomarán tierra en un intervalo de unos 15 minutos después de esa hora. En ellos viajan la expedición celeste, con Marián Mouriño y toda la plantilla al frente, además del presidente de la Xunta. Los otros dos se corresponden con los organizados por Viajes Airbus y VB Group, la agencia oficial del club.

Es por ello que algunos aficionados han comenzado a organizarse a través de redes sociales para recibirlos en el propio aeropuerto de Peinador. Esta circunstancia ya se dio el pasado año tras los triunfos ante Las Palmas y Real Sociedad, pero especialmente tras la clasificación en la última jornada ante el Getafe. En aquella madrugada los accesos del aeropuerto quedaron colapsados por la llegada de cientos de vehículos de toda la provincia.

Los códigos de vuelo para poder seguirlos en tiempo real en Flightradar son el LAV1264 en el caso de la plantilla y los P6 1336 y LAV 1774 en los de los aficionados. Las llegadas se espaciarán entre las 1.03 y las 1:16 y 1:17, lo que obligará a ampliar el horario habitual del aeródromo vigués.