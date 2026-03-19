Fonseca: «Hay que frenar sus contragolpes»

El entrenador del Lyon, Paolo Fonseca, se mostró confiado en clasificarse aunque puntualizó que debe parar los contragolpes rivales aunque sea con faltas.

«Creo que jugamos bien cuando perdimos el balón, pero concedimos un par de ocasiones, lo cual es normal. Ahí tenemos que ser más agresivos y hacer faltas para parar sus contragolpes. Hay que ser más inteligentes y cerrar de forma inteligente sus opciones de contraataque», analizó el entrenador.

Fonseca se deshizo en elogios con el Celta y con lo bien que tienen asumidos los postulados de Claudio Giraldez, hasta el punto que señaló que la calidad del juego del equipo rival no se verá impactada por las bajas.

«Es un equipo que puede cambiar de jugadores pero no cambia su manera de jugar, la intención del equipo es siempre la misma, no pierden calidad. Para nosotros más importante que quien juegue es que entendamos su forma de jugar», comentó.

Agrego que será clave «el equilibrio» porque «el Celta concede pocos espacios pero si te centras solo en atacar sufrirás».

Fonseca restó importancia a la serie de seis encuentros sin victoria de su equipo y lo achacó al desacierto de cara al gol porque, dijo, «la intensidad del juego sigue estando ahí».

«No es una cuestión física, hemos jugado partidos intensos y la respuesta del equipo ha sido magnífica. Ellos han dado descanso a cinco jugadores y nosotros no hemos podido», señaló.

«En los últimos partidos nos ha faltado acierto de cara al gol contra rivales que defienden muy bien y dejan pocos espacios», comentó el entrenador.

El técnico portugués anunció que entrarán en la lista tres de los lesionados de las últimas semanas, Afonso Moreira, Malick Fofana y Pavel Sulc, el máximo goleador del equipo hasta ahora, pero señaló que todavía no están para disputar 90 minutos.

«Es positivo porque nos dan más posibilidades para el ataque», destacó el entrenador, que enfatizó su «capacidad de desborde».

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El entrenador aseguró que su plantilla está «lista y motivada» para alcanzar los cuartos de final de una competición que se han marcado como objetivo para la temporada: «Estamos en un momento importante de la temporada, ahora no podemos ser negativos».