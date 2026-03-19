El celtismo llora de alegría: el Celta elimina al Lyon y avanza a cuartos de la Europa League
Un gol de Javi Rueda en la primera mitad y otro de Jutglà ya en los últimos segundos del duelo sellaron el partido en un Groupama Stadium con cerca de 3.000 celtistas
El Friburgo, rival del Celta en cuartos tras remontar al Genk
Con lágrimas en los ojos. El celtismo llora de alegría tras el histórico pase a cuartos de final de la Europa League. Los de Claudio Giráldez lograron una proeza de tamaño heroico en el partido de vuelta ante el Olympique de Lyon: un 0-2 que gritaron hasta desgañitarse cerca de 3.000 celtistas en el Groupama Stadium y una multitud desde cada rincón del mundo celeste.
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