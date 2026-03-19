Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
⚽DIRECTO Lyon-CeltaCasas 2 millones VigoEl Golfo, en alertaContrato RodmanConcejal Urbanismo BaionaFernando Franco
instagramlinkedin

El celtismo llora de alegría: el Celta elimina al Lyon y avanza a cuartos de la Europa League

Un gol de Javi Rueda en la primera mitad y otro de Jutglà ya en los últimos segundos del duelo sellaron el partido en un Groupama Stadium con cerca de 3.000 celtistas

El Friburgo, rival del Celta en cuartos tras remontar al Genk

Rueda celebra el primer tanto de la tarde.

Rueda celebra el primer tanto de la tarde. / Marta G. Brea

Edgar Melchor

Con lágrimas en los ojos. El celtismo llora de alegría tras el histórico pase a cuartos de final de la Europa League. Los de Claudio Giráldez lograron una proeza de tamaño heroico en el partido de vuelta ante el Olympique de Lyon: un 0-2 que gritaron hasta desgañitarse cerca de 3.000 celtistas en el Groupama Stadium y una multitud desde cada rincón del mundo celeste.

HABRÁ AMPLIACIÓN

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents