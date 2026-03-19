El celtismo llora de alegría: el Celta elimina al Lyon y avanza a cuartos de la Europa League

Con lágrimas en los ojos. El celtismo llora de alegría tras el histórico pase a cuartos de final de la Europa League. Los de Claudio Giráldez lograron una proeza de tamaño heroico en el partido de vuelta ante el Olympique de Lyon: un 0-2 que gritaron hasta desgañitarse cerca de 3.000 celtistas en el Groupama Stadium y una multitud desde cada rincón del mundo celeste.

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