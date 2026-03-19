Próximo rival
El Friburgo, rival del Celta en cuartos tras remontar al Genk
El conjunto alemán goleó a los belgas tras perder el primer partido
La ida en el Europa Park, el jueves 9 de abril
El sueño europeo del Celta tendrá próxima parada. La histórica victoria contra el Olympique de Lyon (0-2) devuelve al conjunto vigués a unos cuartos de final de la Europa League nueve años después. En esta eliminatoria se enfrentarán al FC Friburg después de que este remontara al Genk en un horario simultáneo al de los gallegos. El cuadro de Julian Schuster goléo por 5-1 a los belgas, dándole la vuelta a la derrota por la mínima de la ida.
El partido de ida tendrá lugar el jueves 9 de abril en el Europa Park de la localidad alemana. El Celta, al derrotar al Lyon, contará a su favor con el factor cancha, siendo la vuelta en Balaídos el 16 de abril.
Clasificado directo, rivales débiles
En la fase de liga terminó 7º con 17 puntos (5 victorias, 2 empates, 1 derrota), 10 goles a favor y 4 en contra, lo que les dio pase directo a octavos. Destacaron especialmente sus partidos en casa, donde fueron imbatibles y sumaron puntos clave.
Debutaron en el "derbi" contra el Basilea con una victoria ajustada (2-1), imponiéndose más tarde a Utrecht (2-0), Salzburgo (1-0 en diciembre) y la cenicienta de esta edición, el Maccabi Tel Aviv. Todos estos equipos quedaron eliminados en esa ronda, por lo que mostraron ser un rival mucho más endeble.
En la Bundesliga es el octavo clasificado con 34 puntos. A seis jornadas del final del campeonato doméstico está fuera de los puestos europeos que marca el Bayer Leverkusen con 45 puntos.
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