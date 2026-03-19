El Celta saca su lado más vigués por la Reconquista: así es la nueva camiseta con los colores de su bandera

Vigo respira por sus grandes hazañas. La ciudad inició de forma extraoficial la semana de la Reconquista con el histórico triunfo del Celta ante el Olympique de Lyon. Se trata de la primera vez que logra eliminar a un club francés en una competición continental tras las dolorosas derrotas con Lens y Marsella a principios de siglo. Sin embargo, si nos remontamos en el tiempo, hay otros precedentes que invitan a celebrar esta gesta.

El próximo domingo 28 de marzo se cumple 218 años de la expulsión de las tropas de Napoleón de la ciudad. Aquel triunfo del ejército imperial fue en primero en todo el viejo continente e inició la transformación de una pequeña aldea pesquera a la primera urbe de Galicia.

Es por ello que un año más el Celta ha querido lanzar una equipación especial por estas fechas. Hace un año fue la del diseño de Oliveira dos 100 anos, inicialmente limitada a 1809 unidades, la que desató una auténtica locura entre la afición hasta convertirla en la más vendida de la historia. Ahora el club y Hummel optan por un modelo tan demandado como transgresor: una reinterpretación de la bandera de Vigo.

La única imagen de la misma fue lanzada por el club a las 21.07 horas en sus redes sociales, poco después del triunfo en Lyon. «Porta Gamboa, derrubada. SIGAMOS A CONQUISTA!», proclamaban siguiendo el lema que marcó el tifo de la grada de Marcador contra el Lille hace dos meses. En la imagen figuran Iago Aspas con brazalete de capitán «estilo clásico», Borja Iglesias y Jones El-Abdellaoui.

No es la primera vez que el Celta viste la enseña local, aunque siempre había sido en formatos recientes. Primero con la eterna dupla de Umbro y Citroën entre 2001 y 2004, aunque con infausto recuerdo en varios derbis. Después, con una readaptación de Adidas y Estrella Galicia en la 2021/22 que no cuajó tanto aunque gustó.

Pero el departamento de márketing ha decidido ir más atrás en el tiempo y ser aún más fiel, leal y valeroso al diseño original. En esta ocasión muestra los colores blanco y rojo en posición de rombo, imitando el de la bandera de la provincia marítima. Estos detalles se replican en cuello y hombros en los pocos detalles que se han mostrado hasta ahora. Todo apunta a que la prenda se vestirá este domingo 22 en Balaídos ante el Deportivo Alavés, ya con la ciudad inmersa en la programación de la Reconquista.

Eduardo Berizzo anotó un gol en su primer derbi con la camiseta "olívica" del club en 2001 / FdV

Como guinda, el logotipo de cada patrocinador se integra al ir en blanco y evitar efectos pegote, muy criticados en el pasado reciente. En resumen, una prenda única a la altura del momento histórico que viven de la mano Celta y Vigo. Por el momento se desconoce su precio o fecha de comercialización, aunque hay pistas. La página web rio1923.gal lanzada hace ahora un año muestra una cuenta regresiva que finaliza a las 10 de la mañana del viernes. El año pasado la camiseta costaba unos 95 euros como precio base para los abonados.

No forma parte de la jornada retro

Sin embargo, tal y como ha podido confirmar FARO, la iniciativa no se enmarca dentro del evento de La Liga que ha generado una gran expectación. Del 10 al 13 de abril, la competición celebrará la primera Jornada Retro de su historia, coincidiendo con la jornada 31 de LaLiga EA Sports (Primera División) y la 35 de LaLiga Hypermotion (Segunda), en la que un total de 38 clubes saltarán al terreno de juego con equipaciones inspiradas en momentos icónicos de su trayectoria. Una serie de elásticas que fueron presentadas en en el histórico Palacio de Fernán Núñez de Madrid. En dicha jornada el Celta recibirá al Real Oviedo.

En el desfile celebrado en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid se pudo ver el diseño elegido por los equipos de Primera y Segunda División, muchos de ellos mezclando elementos clásicos con actuales. Desgraciadamente, el Celta no tuvo ningún representante que paseara su nueva prenda para que los narradores de La Liga pudieran dar más detalles de la misma.