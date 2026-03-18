El triple dilema de Giráldez

Claudio Giráldez se enfrenta un triple dilema en el partido más importante de la temporada para el Celta. El técnico celeste busca reemplazo para tres jugadores diferenciales que no van a poder estar este jueves a sus órdenes contra Olympique de Lyon en el Groupama Stadium: los sancionados Borja Iglesias y Óscar Mingueza y el lesionado Miguel Román. Borja y Mingueza ser perderán el duelo por acumulación de amonestaciones y Román por una fractura en el pie izquierdo que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego por lo que resta de curso.

Con estas tres significativas ausencias, el preparador porriñés se verá obligado a sustituir a su máximo artillero, su mejor asistente y su centrocampista más valioso. Borja suma 15 goles (11 en Liga, 2 en Europa y 2 en la Copa), Mingueza ha servido 6 asistencias (4,1,1) y en su primera temporada en Primera División Miguel se ha convertido en el principal referente del medio campo por su regularidad, sentido táctico y criterio en la distribución de la pelota.

Giráldez cuenta, no obstante, con alternativas fiables. La línea entre titulares y suplentes siempre ha sido difusa para el porriñés, nada cicatero a la hora de repartir oportunidades y valedor de una singular política de rotaciones que mantiene al plantel fresco y enchufado en el tramo decisivo de la temporada. El abanico de posibilidades es amplio y se ha visto reforzado en las últimas semanas por el buen desempeño de futbolistas como Ferran Jutglà o Hugo Sotelo, que habían perdido protagonismo tras ser habituales en el arranque de curso.

La pugna por el 'nueve'

Aunque Borja Iglesias solo se ha perdido cuatro partidos sumando las tres competiciones y ha sido titular en 25, el técnico céltico ha manejado diversas alternativas al santiagués para la posición de nueve. Ferran Jutglà y Pablo Durán se adivinan como principales opciones, sin descartar otras posibilidades que Claudio ha empleado más ocasionalmente, como Aspas, que apunta más bien a la banda derecha, Jones o incluso Williot. El último duelo contra el Betis puede servir de referencia para los planes del técnico en el Groupama Stadium. Giráldez apostó por Jutglà, dejando a Borja en el banquillo, pese a que el compostelano, que sustituyó al barcelonés en el segundo tiempo y luego fue expulsado, estaba sancionado para el partido contra el Lyon. El barcelonés respondió anotando su quinto gol del curso, con una sobresaliente actuación que refrendó que los problemas personales que lo apartaron de las canchas algunos partidos han quedado atrás. Jutglà no se ha estrenado aún en Europa, con la curiosa circunstancias de que ha marcado sus cinco goles como visitante: 2 en El Sadar, 1 en Cornellà, 1 en Montivili y 1 en La Cartuja, Sus cinco tantos han contribuido para dar puntos al Celta. Decidieron los triunfos contra Osasuna y Girona y sirvieron para apuntalar los empates firmados contra el Espanyol y el Betis. Queda por ver cómo le ha afectado la leve conmoción sufrida en La Cartuja. La acción no ha dejado secuelas, pero en los últimos días el artillero ha limitado su actividad de forma preventiva.

Pablo Durán es también una opción fiable para ocupar la referencia en punta contra el OL. El tomiñés suma también 5 goles este curso y es, con 3 dianas, el segundo máximo artillero del Celta en Europa, tras Iago Aspas. Al igual que Jutglà es uno de los atacantes más versátiles del equipo, con capacidad para moverse por cualquiera de las tres posiciones del frente ofensivo, aunque con mejores prestaciones en banda derecha o como referencia en punta, no tanto para aguantar la pelota y combinar, como para correr al espacio. Es rápido, trabajador y aporta energía al juego.

Menos probables, pero también plausibles son las opciones de Iago Aspas, que ha jugado infinidad de veces como delantero centro, aunque en estos últimos años prefiere actuar en una posición más retrasada, arrimado a la banda derecha; Jones, cuyo territorio es la banda pero a quien ocasionalmente Giráldez ha empleado como nueve, o Williot, que lo ha hecho en alguna oportunidad.

Rueda apunta al carril

Javi Rueda es el principal candidato para cubrir la vacante de Mingueza en el carril. El autor del gol al Olympique en Balaídos actuaría en banda derecha y Carreira lo haría en banda izquierda, con tantas otras veces a lo largo de la temporada. Giráldez ha empleado a Carreira y Mingueza indistintamente en ambos flancos. El barcelonés y el vigués son intercambiables; Rueda es un lateral derecho específico, muy rápido al contragolpe, como ya mostró la pasada semana a los de Paulo Fonseca anotando su primer gol con el Celta en Europa.

El entrenador del Celta maneja otras alternativas, como Hugo Álvarez o Jones, pero ambas opciones han sido residuales este curso y no parece que tengan mucho recorrido. Otra posibilidad es la de Álvaro Núñez, deslumbrante en su debut como celeste en La Cartuja el pasado domingo. Giráldez lo empleó como central derecho, pero durante su etapa en el Elche el bilbaíno ha desempeñado prácticamente casi todas las posiciones del frente defensivo con notables prestaciones y es una opción más para el técnico.

Sotelo o Vecino

Con la lesión de Miguel Román, Claudio Giráldez ha reducido a tres su nómina de mediocentros Ilaix Moriba, ha formado pareja titular con el gondomareño en el doble pivote y no va a poder jugar por sanción el próximo domingo en LaLiga contra el Alavés, lo que refuerza sus posibilidades de ser titular en Lyon.

La otra plaza se la disputan Sotelo y Vecino, el vigués muy reforzado por el gran partido firmado el domingo en La Cartuja. Tras siete partidos consecutivos sin minutos, Sotelo parece haber recuperado el buen tono futbolístico que tuvo en el arranque de curso, antes de desaparecer casi por completo de las alineaciones. El uruguayo Matías Vecino presume de oficio, no ha necesitado adaptación y se presenta también como una fiable alternativa, precisamente por su larga experiencia en competiciones internacionales, tanto a nivel de club como de selección.

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Las opciones de titularidad parecen estar al 50%, como demuestra el hecho de que ambos han sido titulares en los dos últimos partidos, el charrúa frente al Olympique y el vigués contra el Betis. A mayores, Giráldez podría convocar para el partido a Andrés Antañón, del Fortuna, que ayer se entrenó con el primer equipo, pero las opciones de titularidad del canterano parecen remotas.