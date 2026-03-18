Guía para el celtismo en Lyon: punto de encuentro, normas de seguridad y recomendaciones

Llegaron los días más esperados. El RC Celta se juega ante el Olympique de Lyon el pase a los cuartos de final de la Europa League. En la ciudad gala se espera un desplazamiento de récord con más de 3.000 seguidores celestes repartidos entre la zona visitante y el resto de gradas del Groupama Stadium

Es por ello que desde el club se ha remitido a todos los abonados una completa guía de viaje para los momentos previos, durante y después del partido que se disputará el jueves a las 18.45 horas. Todo ello en un contexto de ambiente marcado por los incidentes registrados la pasada semana en Vigo entre ultras del conjunto francés y miembros de Tropas de Breogán.

Además, el club ha confirmado que este miércoles mantendrá una reunión a las 18.45 horas con la policía francesa para tratar de buscar alternativas para aquellos aficionados que deseen acudir directamente al estadio sin pasar por el punto de encuentro establecido.

Punto de encuentro para la afición del Celta

El club establece como punto obligatorio de reunión el Eurexpo Visiteurs Nord, en Chassieu. Este espacio abrirá a las 15.30 horas y será imprescindible acudir para recoger la pulsera que permitirá el acceso al estadio.

Para obtenerla será necesario presentar la entrada y el DNI, y la recogida se realizará entre las 15.30 y las 16.15 horas. Desde allí partirán los autobuses lanzadera oficiales hacia el estadio. El club insiste en la máxima puntualidad y en que no serán válidas aquellas que no se correspondan con el carnet de identidad.

Meeting point para el celtismo en Lyon / FdV

Cómo llegar a Eurexpo

El desplazamiento hasta el punto de encuentro se realizará principalmente en transporte público. La opción recomendada es tomar el tranvía T5 desde la estación de Grange Blanche, con un trayecto aproximado de 20 minutos.

Desde Eurexpo, las lanzaderas oficiales trasladarán a los aficionados directamente al estadio en unos 15 minutos.

Desplazamiento al estadio

Las autoridades francesas han establecido un sistema de acceso cerrado para la afición visitante. Todos los seguidores deberán pasar obligatoriamente por Eurexpo y utilizar los autobuses lanzadera.

El acceso directo al estadio por cuenta propia no está permitido para quienes tengan entrada en la zona visitante.

Gradas y accesos para la afición del Celta

Los aficionados celestes estarán ubicados en la grada este del estadio, concretamente en los sectores 428 al 431. No estará permitida la entrada de aficionados con entrada para otros sectores.

El acceso será único y estará controlado por personal de seguridad local y del propio club. La entrada al estadio se producirá cuando lleguen los primeros autobuses, aproximadamente a las 16.15 horas.

Normativa de seguridad: controles y alcohol

El operativo de seguridad será estricto. Habrá controles exhaustivos antes de acceder al recinto, incluyendo revisiones específicas para material de animación.

No se permitirá el acceso a personas con signos de embriaguez ni comportamientos inapropiados. En partidos anteriores de Europa League se han realizado controles de alcoholemia en la propia puerta de entrada al recinto.¡ Además, está prohibido fumar en todo el estadio.

Servicio de consigna, comida y bebida

El estadio contará con puntos de restauración en la zona visitante, donde se podrá pagar tanto en efectivo como con tarjeta. A diferencia de países como Alemania o Croacia, la cerveza de las cantinas será sin alcohol.

No está permitido introducir comida ni bebida del exterior. Asimismo, habrá un servicio gratuito de consigna en el parking para depositar objetos no autorizados, con limitación de tamaño en bolsas (30x20x10 cm) y a una por persona

Materiales prohibidos

La normativa del estadio prohíbe la entrada de numerosos objetos, entre ellos:

Punteros láser, bengalas o material pirotécnico

láser, bengalas o material pirotécnico Alcohol, drogas y sustancias ilícitas

Botellas, latas o recipientes de vidrio

o recipientes de vidrio Mochilas grandes o bolsas fuera de tamaño permitido

o bolsas fuera de tamaño permitido Cámaras profesionales y drones

profesionales y drones Palos rígidos para banderas o pancartas ofensivas

Baterías portátiles

El incumplimiento de estas normas puede suponer la denegación de acceso al estadio.

Recomendaciones de seguridad

El Celta insiste en varias recomendaciones clave para evitar incidentes. La más básica, aunque es difícil cumplirlo en día de partido, es no portar símbolos del equipo como bufandas, camisetas o chaquetas de forma visible fuera del estadio

Al mismo tiempo se recomienda desplazarse n grupos y seguir las indicaciones de la organización. El club ha enviado por correo electrónico varios teléfonos de contacto a todos los aficionados para poder llamar en caso de mergencia

Tras el partido, los aficionados deberán permanecer en el interior del estadio el tiempo que determinen las autoridades, pudiendo alcanzar hasta 60 minutos antes de regresar en las lanzaderas.

Qué hacer en Lyon antes del partido

Para las horas previas, se recomienda a los aficionados concentrar su actividad en zonas céntricas y bien comunicadas con la línea de tranvía hacia Eurexpo. Barrios como Part-Dieu o los alrededores de Grange Blanche permiten combinar restauración y fácil acceso al punto de encuentro.

Eso sí, el club insiste en mantener la prudencia y evitar concentraciones masivas con distintivos del equipo antes del traslado organizado. Con este dispositivo, el Celta busca garantizar un desplazamiento seguro y ordenado para una de las citas europeas más multitudinarias de su historia reciente.