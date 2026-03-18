Giráldez: «Tenemos claro cómo podemos hacerle daño al Lyon»

El Celta se presentará en el Groupama Stadium convencido de la dificultad que supone ganar en Lyon y Claudio Giráldez recordó esta tarde en rueda de prensa desde el escenario del partido que su equipo solo ha perdido 10 de los 42 compromisos que ha disputado esta temporada. El técnico confía en la capacidad de sus jugadores «para que seamos fieles a nuestra identidad». Y habla de ser «valientes», aunque también espera que su equipo mejore en las labores de presión con respecto al partido de ida, cuando el Olympique se adueñó del balón y apenas permitió al Celta montar contraataques. De hecho, en uno de las escasas opciones a la contra, Javi Rueda abrió el marcador. Y por ahí pasará el plan para intentar clasificarse para los cuartos de final de la Liga Europa, aunque para ello, el preparador porriñés cree que también necesitaràn «una pizca de suerte y acertar en los metros finales». «Veo al equipo convencido y tenemos muchos argumentos para confiar en los chicos», subrayó.

Giráldez aprovecha cualquier detalle para generar ilusión y confianza, y apuntó que la expulsión de Borja Iglesias en el minuto 52 impidió que su equipo pudiese mostrar todo su potencial en la recta final del partido, por lo que el rival carece de la información sobre ese tramo decisivo del encuentro de Balaídos. Incluso ve como positivo que el rival recupere piezas imporantes en ataque que no estuvieron en Vigo, como Fofana, Moreira y Sulc. «A veces es mejor enfrentarse a los rivales cuando tienen a los mejores jugadores», dijo antes de recordar que lo mismo le pasó en la visita del Real Madrid a Balaídos, donde el equipo de Arbeloa se llevó el triunfo pese a presentarse con muchas bajas y una convocatoria plagada de canteranos. Con respecto a las ausencias de Borja Iglesias, Mingueza y el lesionado Miguel Román, el preparador de O Porriño anunció: «Intentaremos mantener nuestra identidad pese a las bajas. Vamos convencidos al partido de mañana. Hay que tener tranquilidad para centrarnos en el partido y no en lo emocional. Tenemos las ideas claras de cómo podemos hacerles daño en la presión. Para mí será un partido más táctico que emocional», vaticinó Giráldez.

Con respecto al posible once, aseguró el entrenador de Celta que Jutglà está en condiciones de jugar mañana después de reponerse de la conmoción que sufrió tras un golpe ante el Betis. El catalán liderar un ataque en el que Aspas es un habitual en los partidos europeos. Sin embargo, Giráldez dijo que todavía no tenía claro si el moañés apareciese en el once inicial, como en el partido de ida. La necesidad de mejorar en la presión podría dejar al moañés en el banquillo y reservarlo para una recta final en la que posiblemente se decidirá la eliminatoria. «Jutglà es un jugador con mil recursos y esperemos que pueda jugar con normalidad, está bien y más allá del golpe en la cabeza», dijo el preparador céltico.

Agradeció el preparador céltico el enorme esfuerzo de la afición para estar representada en Lyon por unos tres mil seguidores. «Es un orgullo ver el seguimiento que tenemos de la afición y esperemos darle una alegría».