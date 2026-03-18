El triple dilema de Claudio

Claudio Giráldez se enfrenta a un triple dilema en el partido más importante de la temporada. El técnico busca reemplazo para tres jugadores diferenciales que no van a poder estar a sus órdenes en el Groupama Stadium: los sancionados Borja Iglesias y Óscar Mingueza y el lesionado Miguel Román.

Con estas tres significativas ausencias, el porriñés se verá obligado a sustituir a su máximo artillero, su mejor asistente y su centrocampista más valioso ante el Olympique de Lyon, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League. Borja suma 15 goles (11 en Liga, 2 en Europa y 2 en la Copa), Mingueza ha servido 6 asistencias (4,1,1) y en su primera temporada en LaLiga Román se ha convertido en el principal referente del medio campo por su regularidad, sentido táctico y criterio en la distribución de la pelota.

Giráldez cuenta, no obstante, con alternativas fiables. La línea entre titulares y suplentes siempre ha sido difusa para el porriñés, nada cicatero a la hora de repartir oportunidades y valedor de una singular política de rotaciones que mantiene al plantel fresco y enchufado. El abanico de posibilidades es amplio y se ha visto reforzado por el buen desempeño de futbolistas como Ferran Jutglà o Hugo Sotelo, que habían perdido protagonismo tras ser habituales en el arranque de curso.

La pugna por el ‘nueve’

Aunque Borja Iglesias solo se ha perdido cuatro partidos sumando las tres competiciones, el técnico ha manejado diversas alternativas para la posición de nueve. Ferran Jutglà y Pablo Durán se adivinan como principales opciones, sin descartar otras que Claudio ha empleado más ocasionalmente, como Aspas, que apunta más bien a la banda derecha, Jones o Williot. El último duelo contra el Betis puede servir de referencia para los planes del técnico. Giráldez apostó por Jutglà, dejando a Borja en el banquillo, pese a que el compostelano estaba sancionado para Lyon.

El barcelonés respondió anotando su quinto gol del curso, con una sobresaliente actuación que refrendó que los problemas personales que lo apartaron de las canchas algunos partidos han quedado atrás. Jutglà no se ha estrenado aún en Europa, con la curiosa circunstancias de que ha marcado sus 5 goles como visitante: 2 en El Sadar, 1 en Cornellà, 1 en Montivili y 1 en La Cartuja. Sus cinco tantos han contribuido a dar puntos. Decidieron los triunfos contra Osasuna y Girona y sirvieron para apuntalar los empates contra el Espanyol y el Betis. Queda por ver cómo le ha afectado la leve conmoción sufrida en La Cartuja. La acción no ha dejado secuelas, pero en los últimos días el artillero ha limitado su actividad de forma preventiva.

Pablo Durán es también una opción fiable para ocupar la referencia en punta. El tomiñés suma también 5 goles este curso y es, con 3, el segundo máximo artillero del Celta en Europa, tras Iago Aspas. Al igual que Jutglà, es uno de los atacantes más versátiles del equipo, con capacidad para moverse en las tres posiciones del frente ofensivo, aunque con mejores prestaciones en banda derecha o como referencia en punta. Es rápido, infatigable y aporta energía al juego.

Menos probables, pero también plausibles son las opciones de Aspas, que ha jugado infinidad de veces como delantero centro, aunque en estos últimos años prefiere actuar en una posición más retrasada, arrimado a la derecha; Jones, cuyo territorio es la banda pero a quien ocasionalmente Giráldez ha empleado como nueve, o Williot, que lo ha probado alguna vez.

Rueda apunta al carril

Javi Rueda es el principal candidato para cubrir la vacante de Mingueza. El autor del gol al Olympique en Balaídos actuaría en banda derecha y Carreira lo haría en la izquierda, como tantas otras veces a lo largo de la temporada. Giráldez ha empleado a Carreira y Mingueza indistintamente en ambos flancos. Son intercambiables; Rueda es un lateral derecho específico, muy rápido al contragolpe, como ya mostró la pasada semana a los de Paulo Fonseca.

El entrenador del Celta maneja otras alternativas, como Hugo Álvarez o Jones, pero ambas opciones han sido residuales este curso y no parece que tengan mucho recorrido. Otra posibilidad es la de Álvaro Núñez, deslumbrante en su debut en La Cartuja. Giráldez lo empleó como central derecho, pero durante su etapa en el Elche el bilbaíno se ha desempeñado en casi todas las posiciones del frente defensivo.

Sotelo o Vecino

Con la lesión de Miguel Román, Claudio Giráldez ha reducido a tres su nómina de mediocentros, más Fer López, a quien el técnico ha retrasado al eje de la medular en un par de ocasiones con buenas prestaciones, la última contra el Betis emparejado con Sotelo y antes, contra el Espanyol, con el propio Román. La pareja más habitual del gondomareño ha sido, sin embargo, Ilaix, que no casa con Fer y no va a poder jugar por sanción el domingo en LaLiga contra el Alavés, lo que refuerza sus posibilidades de ser titular en Lyon.

La otra plaza se la disputarán seguramente Sotelo y Vecino, el vigués muy reforzado por el gran partido firmado el domingo en La Cartuja. Tras siete partidos consecutivos sin minutos, Sotelo parece haber recuperado el buen tono futbolístico que tuvo en el arranque de curso, antes de desaparecer casi por completo de las alineaciones. El uruguayo Matías Vecino presume de oficio, no ha necesitado adaptación y se presenta también como una fiable alternativa, precisamente por su larga experiencia en competiciones internacionales, tanto a nivel de club como de selección.

Las opciones de titularidad parecen estar al 50%, como demuestra el hecho de que ambos han sido titulares en los dos últimos partidos, el charrúa frente al Olympique y el vigués contra el Betis. A mayores, Giráldez podría convocar para el partido a Andrés Antañón, del Fortuna, que ayer se entrenó con el primer equipo, pero las opciones de titularidad del canterano parecen remotas.