Fuertes medidas de seguridad en el acceso
redacción
El Celta difundió ayer un documento con instrucciones para los 3.000 celtistas que se desplazarán a Lyon para arropar mañana al Celta en su duelo de octavos de final contra el OL en el Groupama Stadium.
En esta misiva se les indica que deberán acudir al punto de encuentro con la entrada y el DNI para recoger una pulsera antes de desplazarse al estadio. Se especifica que para superar el control de seguridad los aficionados celestes tendrán que portar tanto la pulsera como la entrada.
El club vigués recuerda que en el traslado al estadio y en la grada visitante habrá personal del club identificado con petos a los que los aficionados pueden dirigirse tanto en el recorrido al campo como en los tornos de acceso.
El Celta detalla también los pormenores del traslado al campo desde la Fan Zone, así como los elementos de animación que están permitidos para acceder a la grada visitante.
A este respecto cabe indicar que no está permitida la entrada con mochilas, indicando que se realizarán exhaustivos controles de seguridad en el acceso al campo, que será único y abrirá cuando llegue la primera lanzadera, alrededor de las 16.15 horas. El OL recomienda a los aficionados celestes no mostrar bufandas y distintivos del Celta en los alrededores del estadio por motivos de seguridad.
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