Celta-Olympique de Lyon: un duelo en femenino

El Olympique de Lyon y el Celta se juegan mañana jueves una plaza para los cuartos de final de la Liga Europa con dos presidentas al frente de ambos equipos, lo que supone una singularidad en el mundo del fútbol. Michèle Kang y Marián Mouriño tuvieron la oportunidad de conocerse la semana pasada en Vigo y mañana coincidirán de nuevo en el Groupama Stadium.

Ambas han disfrutado de caminos comunes, no solo en su pasión por el fútbol, como es obvio; comparten un pasado común por haber estudiado en Estados Unidos, su apuesta por el fútbol femenino y que confían en dos técnicos de apellido Giráldez: el vigués Jonathan y el porriñés Claudio, que no tienen vínculos familiares pese a la coincidencia del apellido.

Para la dirigente del conjunto galo, esta es su primera temporada en Lyon. Marián le gana en este duelo por un par de años ya que se puso al frente del Celta en verano de 2023 aunque oficialmente no sería hasta final de ese mismo año. El 30 de junio de 2025 Kang se puso al frente del cuadro francés, en sustitución de su socio John Textor, fundador de Eagle Football Group, una empresa que también controla al Botafogo y al RWDM Bruselas.

Kang, surcoreana de 66 años y con formación académica en universidades estadounidenses, se hizo multimillonaria con la empresa de tecnología sanitaria Cognosante, que fundó en 2008. El año pasado la vendió y Forbes le calcula una fortuna de 1.200 millones de dólares.

A partir de 2020, Kang decidió invertir parte de su capital en el fútbol. Dos años después se convirtió en propietaria mayoritaria del Washington Spirit, equipo femenino de la liga estadounidense, para el que en 2024 contrató a Markel Zubizarreta, director deportivo del Barcelona femenino al que Jonathan Giráldez había llevado de nuevo a conquistar el título de Europa. Meses después, el vigués puso punto y final a sus tres exitosos años en el equipo azulgrana y se embarcó en la aventura americana.

Mientras tanto, Kang continuaba extendiendo sus negocios futbolísticos y al equipo de Washington añadió las London City Lionesses y el OL Lyonnes, conocido con anterioridad como Olympique Lyonnais Féminin y con ocho títulos continentales en sus vitrinas. Para gestionar esa actividad en el deporte femenino, la empresaria surcoreana creó la empresa Kynisca, en la que puso al frente a Zubizarreta. Y una de las decisiones del hijo del exguardameta internacional fue trasladar a Jonathan Giráldez a Lyon para intentar que el equipo galo recuperase la hegemonía europea que le había arrebatado el Barça. El técnico vigués regresaba a Europa de la mano de la misma empresa tras un exitoso año en EEUU.

Kang se acercaba un poco más al Olympique de Lyon masculino al convertirse en accionista del club que, entre 2024 y 2025, tuvo que afrontar una grave crisis financiera que le llevó incluso por unos días al descenso administrativo a la Ligue 2 por unos descuadres en sus cuentas de unos 200 millones de euros. De ahí surgió la integración del equipo femenino como parte del Olympique de Lyon y Kang asumió la presidencia del club, que desde el verano pasado cuenta con Jonathan Giráldez como entrenador de la plantilla que intenta reinar de nuevo en Europa.

En Lyon, Kang y Mouriño podrán saludarse de nuevo, así como Claudio y Jonathan Giráldez. Mañana en el Groupama Stadium espera un partido entre dos clubes presididos por mujeres, un duelo en femenino.