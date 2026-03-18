Marián Mouriño: «Tenemos equipo para ganar»

El Celta comienza este miércoles el que será su sexto viaje por Europa. Podría ser el último, pero en Vigo nadie quiere eso. Directiva, cuerpo técnico, jugadores, periodistas y aficionados ponen rumbo a Lyon con el objetivo de protagonizar otra gesta histórica en el viejo continente. Como las del Villa Park y Anfield en 1998 o la de Járkov ante el Shakhtar en 2017. Con los nervios a flor de piel, pero con las palabras de Giráldez («tendrán que matarnos para eliminarnos») marcadas a fuego, el celtismo pone rumbo al corazón del Ródano con el objetivo de tumbar a un coloso como el Olympique después del 1-1 firmado el pasado jueves en Balaídos.

La expedición celeste está encabezada por la presidenta, Marián Mouriño, que se declara «muy contenta, muy ilusionada al saber que van casi 3.000 celtistas y todos los que nos han acompañado durante estas eliminatorias». «Es emocionante. Vamos con muchos nervios y muchas ganas de ganar», añadió.

La expedición del Celta en Lyon / Marta G. Brea

La dirigente confía en que no se producirán incidentes como los de la noche previa al choque en Balaídos: «Esperemos que disfrutemos de una buena eliminatoria y que nos comportemos todos. Vamos a disfrutar del fútbol». Y se atreve con un pronóstico, que ya auguró con acierto en Salónica: «Repetimos 1-2, ¿no? Ese nos vale. Vamos a por el 1-2, que nos ha funcionado».

«Con mucha ilusión, con nervios pero confiada en que vamos a darlo todo y como dijo, Claudio, a pelear para ganar. Si le preguntamos al estómago, con más nervios; si le preguntas a la cabeza, con más ilusión», indica Marián sobre su estado de ánimo, que no se ha visto afectado por las bajas de Borja Iglesias y Mingueza. «Hemos visto que Claudio y sus rotaciones han funcionado. Todo el equipo está enchufado. Tenemos equipo para ganar».

El test de La Cartuja

«Partimos no siendo favoritos en esta Europa League y hemos ido paso a paso, demostrando que somos un equipo, que somos fuertes y que podemos ganar cualquier partido», analiza la presidenta, que considera que el empate cosechado en La Cartuja contra el Betis es un buen ejemplo de cara al segundo partido contra el Olympique de Lyon. «Lo hemos demostrado y no sólo en Sevilla. Hemos ido a campos difíciles, con aficiones entregadas y equipos muy duros».

A Marián la acompaña su padre, Carlos, presidente en la anterior experiencia europea, con el recordado duelo contra el Manchester United. «Es el presidente honorífico y en ese papel está disfrutando su Celta, el Celta que tanto ha querido y que tanto sigue. Verlo ahora disfrutarlo es un orgullo para él. Yo me siento acompañada».

El fútbol español lidera de manera provisional esa carrera por la quinta plaza de Liga de Campeones respecto a Alemania, Portugal e Italia (la Premier League tiene ya garantizada la otra). Eso involucraría al Celta en la pelea por la Champions. «Tenemos 41 puntos. No estamos matemáticamente salvados pero las estadísticas dicen que sí, que los equipos se han salvado con esos 41 puntos durante las últimas temporadas. Hay que celebrar la permanencia, de dónde venimos y lo que hemos pasado los últimos años», propone Marián. «A partir de ahí, como dice Claudio, a soñar. Y ojalá sea Conference, Europa League o Champions».

Marta G. Brea

Entre los personajes que acompañan al Celta a Lyon se encuentra Alfonso Rueda.«Las instituciones están al lado del club. Somos el primer equipo de Galicia. Nos estamos jugando una clasificación», analiza Marián. «Que el presidente de la Xunta nos acompañe es una buena señal, como nos acompaña el alcalde en cualquier recepción y en Balaídos todos los partidos. Y como ha estado Ana Pontón disfrutando. Que todas las instituciones estén a nuestro lado nos hace más fuertes y más grandes. Con el tema del Mundial hay que esperar qué dice la FIFA. Nosotros, encantados de que el Mundial sea en Vigo».

Un viaje con tres ausencias

Claudio Giráldez se ha llevado a tierras francesas a todos sus futbolistas, incluso a los que mañana no podrán jugar. No podrá contar para el partido con los sancionados Borja Iglesias y Mingueza, además del lesionado Miguel Román. Franco Cervi tampoco formará parte de la convocatoria al no estar inscrito en competición europea. Con estas ausencias, el técnico del Celta tendrá que pensar en un once diferente al que presentó en el partido de ida. Sergio Carreira se postula como el principal candidato a suplir a Mingueza, mientras que en la delantera hay más opciones para jugar en punta, aunque todo apunta a que Durán o Jutglà (o ambos) pueden ser de la partida este jueves.