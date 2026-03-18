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El bosnio Irfan Peljto dirigirá el choque

redacción

Vigo

El bosnio Irfan Peljto, de 41 años, será el encargado de dirigir el choque europeo de mañana entre el OL y el Celta. Peljto estará auxilado por sus compatriotas Senad Ibrisimbegovic y Davor Beljo,mientras que el escocés Andrew Dallas estará a cargo del VAR y Luka Bibilja actuará como cuarto árbitro.

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