Alfonso Rueda viaja con el Celta a Lyon para apoyar al equipo en su pase a cuartos

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, viajó este miércoles con la expedición del Celta a Lyon, donde mañana el equipo dirigido por Claudio Giráldez se jugará su pase a los cuartos de final de la Liga Europa.

El presidente del Gobierno gallego ha sido invitado por la presidenta y máxima accionista del club vigués, Marián Mouriño, quien agradeció que los representantes de las instituciones públicas estén «al lado del club» porque son «el primer equipo de Galicia».

«Nos estamos jugando una clasificación para los cuartos de final de una competición europea y que el presidente de la Xunta nos acompañe es una buena señal, como nos acompaña el alcalde en cualquier recepción y en Balaídos en todos los partidos o como también ha estado Ana Pontón disfrutando en Balaídos», manifestó Mouriño.

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La presidenta celeste, además, apuntó que el respaldo de «todas» las instituciones hacen «un Celta más grande y más fuerte», además de mostrarse «encantada» de que Balaídos pueda ser una de las sedes del Mundial 2030 de fútbol.