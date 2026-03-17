El valor de Román se dispara hasta los 15 millones
Redacción
La buena temporada del Celta se ha visto reflejada en la valoración de su plantilla, que se ha visto incrementada en un 17 por ciento en los últimos tres meses, aunque en ello ha tenido que ver la incorporación de Fer López, cedido por el Wolverhampton, cuya cotización en el mercado alcanza ahora mismo los 16 millones de euros. El talentoso centrocampista vigués no acapara en esta ocasión la mayor atención, pues la irrupción de Miguel Román ha supuesto una gran sorpresa. Hasta el punto de que el portal Transfermarkt sitúa el valor del pivote gondomareño en 15 millones de euros, después de que en diciembre no superase los 2,5 millones. Esa espectacular subida se debe al gran rendimiento ofrecido hasta sufrir la semana pasada una lesión que le obligó a despedirse de la temporada.
Mingueza continúa como el más valorado, con 18 millones. Williot y Javi Rodríguez igualan con Miguel Román en los 15 millones de precio orientativo. Con 10 aparece Moriba. Y hasta los 8 millones ha ascendido otro canterano, Sergio Carreira, al que le acompañan Radu, Hugo Álvarez y Jones El-Abdellaoui. La plantilla ha pasado de 146,9 millones en diciembre a 172,9. Es la octava más valorada.
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