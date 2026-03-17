Un plaza muy difícil de asaltar

No es el PAOK, que llevaba más de un año de ceder una derrota en el inexpugnable Toumba Stadium, pero el Olympique de Lyon presenta una de las mejores trayectorias como local de la liga francesa, en contraste del gran rendimiento del Celta como visitante. Los de Paulo Fonseca son el cuarto mejor equipo de la Ligue 1 en su campo y presentan en la Europa League una trayectoria inmaculada, con pleno de victorias en los cuatro partidos de la fase liga, que finalizaron como primeros del top 8, quedando excluidos de la ronda de dieciseisavos de final.

En la competición doméstica, el Olympique apenas ha dejado escapar 8 puntos delante de su gente. Después de 12 partidos, el cuadro lionés contabiliza en su feudo 9 victorias, un empate y 2 derrotas que le han reportado 28 puntos. Solo han logrado ganar en el Groupama Stadium el todopoderoso PSG, líder destacado del torneo galo (2-3), y el Toulouse (1-2) y apenas ha rebañado un empate el Paris FC (1-1). Los de Paulo Fonseca suman como locales 28 puntos de 36 posibles, un botín más que considerable que contrasta con los 24 que el Celta ha contabilizado como visitante en 14 encuentros a domicilio en LaLiga: 6 victorias, 6 empates y solo dos derrotas (contra Elche y Real Sociedad) que han reportado a los celestes la mitad de los puntos que se han disputado a domicilio.

Si la trayectoria del Olympique de Lyon es buena en la competición doméstica, en la Europa League es impecable: pleno de puntos, 10 goles a favor y 3 en contra en sus 4 partidos en casa antes del que disputarán contras el Celta este jueves. Celta. Los de Paulo Fonseca han derrotado al Salzburgo (2-0), el Basilea (2-0), el Go Ahead Eagles (2-1) y el PAOK (4-2) en una fase liga en la que solo cedieron una derrota como visitantes, en la Cartuja frente al Betis.

La trayectoria europea del Celta como visitante es bastante menos sólida que en LaLiga: 1 victoria 2 derrotas y 1 empate en la fase liga: 4 puntos de 12 posibles, a los que hay que agregar otro triunfo en el inasquible estadio del PAOK (1-2) en la ronda de dieciseiavos de final. En la primera fase, los de Giráldez cayeron en los campos del Stuttgart (2-1) y el Ludogorets (3-2), golearon al Dinamo de Zagreb en el Estadio Maksimir (0-3) y empataron con el Estrella Roja enel Pequeños Maracaná (1-1).

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