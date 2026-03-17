Un plaza muy difícil de asaltar
El Olympique de Lyon solo ha cedido 8 puntos en el Groupama Stadium en la liga francesa y se mantiene invicto en Europa como local
No es el PAOK, que llevaba más de un año de ceder una derrota en el inexpugnable Toumba Stadium, pero el Olympique de Lyon presenta una de las mejores trayectorias como local de la liga francesa, en contraste del gran rendimiento del Celta como visitante. Los de Paulo Fonseca son el cuarto mejor equipo de la Ligue 1 en su campo y presentan en la Europa League una trayectoria inmaculada, con pleno de victorias en los cuatro partidos de la fase liga, que finalizaron como primeros del top 8, quedando excluidos de la ronda de dieciseisavos de final.
En la competición doméstica, el Olympique apenas ha dejado escapar 8 puntos delante de su gente. Después de 12 partidos, el cuadro lionés contabiliza en su feudo 9 victorias, un empate y 2 derrotas que le han reportado 28 puntos. Solo han logrado ganar en el Groupama Stadium el todopoderoso PSG, líder destacado del torneo galo (2-3), y el Toulouse (1-2) y apenas ha rebañado un empate el Paris FC (1-1). Los de Paulo Fonseca suman como locales 28 puntos de 36 posibles, un botín más que considerable que contrasta con los 24 que el Celta ha contabilizado como visitante en 14 encuentros a domicilio en LaLiga: 6 victorias, 6 empates y solo dos derrotas (contra Elche y Real Sociedad) que han reportado a los celestes la mitad de los puntos que se han disputado a domicilio.
Si la trayectoria del Olympique de Lyon es buena en la competición doméstica, en la Europa League es impecable: pleno de puntos, 10 goles a favor y 3 en contra en sus 4 partidos en casa antes del que disputarán contras el Celta este jueves. Celta. Los de Paulo Fonseca han derrotado al Salzburgo (2-0), el Basilea (2-0), el Go Ahead Eagles (2-1) y el PAOK (4-2) en una fase liga en la que solo cedieron una derrota como visitantes, en la Cartuja frente al Betis.
La trayectoria europea del Celta como visitante es bastante menos sólida que en LaLiga: 1 victoria 2 derrotas y 1 empate en la fase liga: 4 puntos de 12 posibles, a los que hay que agregar otro triunfo en el inasquible estadio del PAOK (1-2) en la ronda de dieciseiavos de final. En la primera fase, los de Giráldez cayeron en los campos del Stuttgart (2-1) y el Ludogorets (3-2), golearon al Dinamo de Zagreb en el Estadio Maksimir (0-3) y empataron con el Estrella Roja enel Pequeños Maracaná (1-1).
con
Suscríbete para seguir leyendo
- Evacúan a un trabajador en helicóptero tras cortarse con una motosierra apagada en Cíes
- Muere el periodista vigués Fernando Franco, el gran cronista de la sociedad olívica: «Se nos va una leyenda»
- La «plaga» de pulpo persiste en el sur de Inglaterra: más de 400 toneladas en solo dos meses, un 450% más que el año pasado
- La viguesa Marta Pardo, primera mujer en el TOP 10 mundial de Global Gurus, destaca en liderazgo y gestión
- Stellantis da un nuevo paso en su freno al eléctrico: lanza un motor a combustión turbo para el Peugeot 2008 vigués
- La «despensa de la aldea» se encoge en Galicia: la huerta ya solo ahorra la cesta de la compra en uno de cada cuatro hogares
- El Concello de Vigo intensifica la intervención para ampliar la playa de Samil: la duna de Argazada creció más de un metro en cuatro años
- Muere Fernando Franco, gran cronista vigués y estrella de las teclas periodísticas