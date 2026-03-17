Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere Fernando FrancoEscalada combustibleLegítimaEncierro en Olimpia ValenciaRenuncia A Coruña Mundial 2030Apartamentos turísticos prefabricados Baiona
instagramlinkedin

Moriba, baja ante el Alavés por tarjetas amarillas

Redacción

Vigo

Ilaix Moriba agotó en La Cartuja el ciclo de tarjetas amarillas, por lo que se perderá el partido contra el Alavés, que visitará Balaídos el próximo domingo (16:15 horas). Para la cita, Giráldez podrá contar con Borja Iglesias y Mingueza, sancionados para el partido de este jueves en Lyon. Ante el Betis, Sergio Carreira alcanzó los 50 partidos en Primera División con la camiseta del Celta.

TEMAS

Tracking Pixel Contents