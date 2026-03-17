Moriba, baja ante el Alavés por tarjetas amarillas
Redacción
Vigo
Ilaix Moriba agotó en La Cartuja el ciclo de tarjetas amarillas, por lo que se perderá el partido contra el Alavés, que visitará Balaídos el próximo domingo (16:15 horas). Para la cita, Giráldez podrá contar con Borja Iglesias y Mingueza, sancionados para el partido de este jueves en Lyon. Ante el Betis, Sergio Carreira alcanzó los 50 partidos en Primera División con la camiseta del Celta.
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