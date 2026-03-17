Ferran Jutglà, a la enfermería en vísperas del Olympique de Lyon - Celta

La enfermería del Celta crece en las vísperas del partido más importante de la temporada. Ferran Jutglà se ha sumado al parte médico del club a apenas 48 horas de disputar el crucial partido contra el Olympique de Lyon. El delantero catalán sufrió una «conmoción leve» debido a un «movimiento forzado cervical» en el partido contra el Real Betis del pasado domingo.

Por el momento desde los servicios sanitarios no se ha recetado ningún tratamiento más allá de «limitar su actividad», ya que por el momento no ha presentado síntomas. Es por ello que no se descarta su presencia en el partido de vuelta de Europa League del jueves a las 18.45 horas.

El ariete tuvo que ser sustituido en el minuto 66 en el Estadio de La Cartuja tras sufrir un pequeño golpe. Entonces, el árbitro activó el protocolo por golpes en la cabeza y anunció a ambos equipos que dispondrían de una sustitución a mayores. Se esperaba que este jueves jugara de titular en tierras francesas ya que Borja Iglesias está sancionado al alcanzar las tres amarillas en competición europea.

Está previsto que el Celta viaje mañana a Lyon en un vuelo chárter que saldrá del aeropuerto de Peinador a las 11.30 horas. Ya en la capital del Ródano realizarán la tradicional sesión de entrenamiento en el propio Groupama Stadium a las 18.45 horas, a exactamente 24 horas del inicio del encuentro.

En racha

Jutglà acumula esta temporada cinco goles y una asistencia en Liga. Se da la casualidad que todos estos tantos se produjeron lejos de Balaídos y han servido para que el conjunto de Claudio Giráldez puntúe. Su estreno llegó en la primera victoria de la temporada ante Osasuna con un doblete. En los últimos tres partidos a domicilio ante Espanyol, Girona y el citado Real Betis sumó los restantes.