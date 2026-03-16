Un punto por lo alto

Sevilla continúa siendo una ciudad generosa para un Celta que ayer sumó un empate ante el Betis que le mantiene muy vivo en la pelea por la quinta plaza de la clasificación cuando restan diez jornadas de Liga, aunque ayer Claudio Giráldez se marchó malhumorado al considerar que su equipo había desaprovechado una buena ocasión para sumar otra victoria a domicilio. Los célticos pudieron sentenciar el partido en una primera mitad en la que abrieron el marcador en el minuto 4 con un gol de Jutglà, pero acabaron estrellándose contra el portero Álvaro Valles en otras acciones claras. Los béticos reaccionaron tras el descanso: Bellerín empató en el minuto 49 e incluso pudieron voltear el marcador ante un rival que se encerró en su campo. Sin embargo, ninguno mereció llevarse los tres puntos en juego pero el empate adquiere mayor valor teniendo en cuenta el tropiezo de la mayoría de los perseguidores de estos dos equipos que la próxima temporada confían continuar en las competiciones europeas, donde el jueves les esperan compromisos difícil ante el Panathinaikos, a los andaluces, y contra el Olympique de Lyon, a los gallegos.

Y esos partidos de vuelta de los octavos de final de la Liga Europa condicionaron los onces iniciales que ayer presentaron Manuel Pellegrini y Claudio Giráldez en La Cartuja. El entrenador del Celta fue más generoso de lo habitual en las rotaciones y presentó siete novedades con respecto a los que el jueves empataron en Vigo con los franceses. Juntó el porriñés a jugadores con buen pie ante un rival que también mejora con la pelota. Álvaro Núñez debutó por fin con la celeste, pero como central por la derecha. Sotelo y Fer López daban la nota de calidad técnica en el doble pivote, con Mingueza y Carreira por los carriles, con un ataque poco habitual como el formado en La Cartuja por Jutglà, Durán y Hugo Álvarez.

Veinticinco años después de perder en ese mismo escenario una final de Copa del Rey contra el Zaragoza, el Celta realizaba una brillante puesta en escena ante un ambiente impresionante, con casi 60.000 espectadores. Y como en 2001, el equipo celeste se adelantó en el marcador. En esta ocasión, cuando se cumplía el minuto cuatro de juego. Robo de balón en campo rival y Mingueza habilita desde la izquierda hacia la frontal, donde Jutglà controla, supera con un quiebro a un rival y prepara un lanzamiento con la derecha desde la media luna del área. El balón raso busca un palo de la portería bética. Valles se estira pero sin dejar la mano lo suficientemente fuerte para despejar el balón, que se cuela mansamente por la línea de gol. Quinto tanto del delantero catalán en la Liga, todos ellos lejos de Balaídos.

El equipo de Giráldez se gustó tanto que siguió buscando la portería rival con un fútbol de alta escuela. Pablo Durán desperdició dos balones francos: uno tras un saque en largo de Radu y otro desde el punto de penalti. Ambos se marcharon fuera. Entre medias, Jutglà se plantó solo ante Valles pero el portero le adivinó el disparo y respondió con una buena actuación cuando los célticos se disponían a celebrar el segundo tanto de la tarde.

El Betis no encontraba la manera de frenar a los célticos, implacables en defensa con un brillante Álvaro en el achique y en el inicio de la jugada. El vasco firmó una gran primera parte en su estreno con el conjunto gallego. A su lado, Starfelt y Marcos Alonso demostraban que forman una de las mejores parejas de centrales de la Liga. Ante ellos, futbolistas de la calidad de Ez Abde, Fornals, Ruibal o Cuchu Hernández pasaban desapercibidos por el excelente comportamiento del Celta, que su único error en la primera mitad fue no sentenciar un duelo que le permitiría alcanzar la quinta plaza que el próximo curso puede conceder una plaza para la Liga de Campeones.

Tras el descanso, el dominio cambió de bando, aprovechando el Betis las dificultades de Mingueza para frenar a Ruibal. Por ese costado izquierdo de la defensa del Celta nació el tanto de Bellerín en el minuto 49. El lateral recibió un pase de Ruibal a la espalda de Marcos Alonso para superar a Radu con un remate cruzado por el palo corto ante la deficiente salida del guardameta rumano.

Con el Betis volcado en buscar del segundo gol, al Celta le tocó defender en bloque bajo, como ante el Lyon, para conservar al menos un punto e intentar montar una contra que le volviese a dar ventaja en el marcador. Con un Hugo Sotelo brillante con el balón, a los célticos les faltó de nuevo claridad en ataque.

Un golpe de Jutglà en la cabeza obligó al árbitro a parar el partido y el Betis perdió a continuación esa energía que le llevó a gobernar el juego desde el descanso. Recuperó el Celta energía y su presencia en campo contrario con los cambios. Valles evitó un autogol de un compañero. Con el partido muy abierto, el equipo celeste tuvo la oportunidad de anotar el segundo tanto, pero el colegiado se lo anuló a Borja Iglesias por fuera de juego. A continuación, Radu detuvo un remate a bocajarro de Ruibal por el centro de la portería y el guardameta balcánico despejó a córner un remate de cabeza de Bakambu en uno de los saques de esquina con los que el Betis aprovechó los minutos finales para intentar sumar una victoria que le consolidase en la quinta plaza.

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Era el tercer empate consecutivo de los verdiblancos en casa y el punto 24 del Celta a domicilio, lo que le mantiene como el tercer mejor equipo de la Liga como visitante. Para ambos equipos, el de ayer fue un buen ensayo para el jueves, en el que aspiran a eliminar al Lyon y al Panathinaikos para alcanzar los cuartos de final de la Liga Europa. De hacerlo, Betis y Celta estarían más cerca de disputar una hipotética semifinal europea que llevaría a los célticos de nuevo a Sevilla, donde este curso sumaron tres puntos en el Sánchez Pizjuán y uno en La Cartuja, ese escenario que pertenece a la historia del Celta y que ayer fue testigo de una excelente primera parte de los de Giráldez.