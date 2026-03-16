Núñez: «Hemos hecho una primera parte espectacular»
Feliz por su debut, el vasco elogia la buena imagen y piensa en Lyon
redacción
Una de las mejores noticias del encuentro fue el buen desempeño de Álvaro Núñez en su debut como celeste más de dos m eses después de haber disputado su último partido con el Elche. El bilbaíno firmó casi una hora a muy buen nivel, mostrando que puede ser una pieza muy útil para Claudio Giráldez en la recta final de la temporada.
«Estoy muy feliz. Tenía muchas ganas de debutar con esta camiseta. No han sido dos meses fáciles para mí. Muy contento y espero seguir sumando minutos», declaró tras el choque a Movistar el zaguero, que destacó el buen primer tiempo firmado por los celestes: «La primera parte ha sido espectacular Hemos tenido varias ocasiones claras para un resultado más abultado» comentó Núñez, que lamentó haber dejado escapar con vida al rival antes del intermedio: «Contra estos equipos cuando perdonas y no terminas de matarles aquí el Betis con su gente es un equipazo y aprieta mucho. Nos ha tocado sufrir».
El defensa vasco, a quien Giráldez empleó anoche como central derecho, valoró la buena imagen del Celta y piensa ya en el duelo europeo de Lyon: «Nos vamos con esa sensación agridulce de poder haber matado el partido, pero es importante valorar el punto y sobre todo la imagen del equipo. Afrontamos con mucha ilusión lo de Lyon). Nos ha venido bien demostrar contra el Betis, que está en la misma competición».
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